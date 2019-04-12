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Ünlü araştırma şirketinin sahibi: Erdoğan 10 gün içinde...

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nı 10-15 gün içinde bitireceğini öne sürdü.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma, 10:50

Özkiraz kendisine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Cumhur İttifakı’nın dağılacağını öne sürerek, şunları söyledi: ”Ak Parti Milletvekilleri ve teşkilatları Büyükşehir yenilgilerini MHP’ye bağlıyor. MHP’nin yerelde Ak Parti adaylarına destek vermediği, diğer adaylara çalıştığını söylüyor. MHP sürekli bizden çalıyor diyorlar Erdoğan büyük baskı altında, bence 10-15 gün içinde ittifaki bitirecek.”

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Recep Tayyip Erdoğan

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