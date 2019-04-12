Saray gitti TC geldi

31 Mart’taki seçimde, yüzde 46’lık oy oranıyla Çankırı Belediye Başkanlığı koltuğuna MHP adayı İsmail Hakkı Esen oturdu. Çankırı’daki bu değişim, belediye binasının girişinde yer alan tabelaya da yansıdı.

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre; AKP döneminde ‘Çankırı Belediye Sarayı' olarak değiştirilen tabela, MHP'nin 15 yıl sonra belediye başkanlığını yeniden kazanmasının ardından ‘aslına’ dönüştürüldü. Belediye Başkanı Esen'in talimatı üzerine dün gece saatlerinde belediye tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan ‘T.C.’ ibaresi eklendi, ‘saray’ ibaresi ise çıkarıldı.

“BİN CİHANA DEĞİŞMEM ŞU ÖKSÜZ TÜRKLÜĞÜMÜ”

Değişimi sosyal medya hesabından duyuran Başkan Esen, patlaşımında Hüseyin Nihal Atsız’ın mısralarına yer verdi. “Saraylarda Süremem dağlarda sürdüğümü, Bin Cihana Değişmem şu Öksüz Türklüğümü” diyen Esen, yeni tabelanın Çankırı’ya hayırlı olmasını diledi.

Değişimin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda vatandaş destek mesajları attı.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI DA ATATÜRK ANITI’NI DEPODAN ÇIKARDI

Benzer bir haber de Kütahya’dan geldi. MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık 2014'te AKP'li başkan döneminde depoya kaldırılan Atatürk Anıtı'nın yeniden belediye önüne konulması için talimat verdi.