CHP'den açıklama: En son bu iş yapıldığında Danıştay'da kan dökülmüştü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasından satır başları:

"YSK'nın önüne gelen kumpas dosyasını görüşmesini sürekli ertelemesi soru işaretlerine neden olmaktadır. YSK üzerinde iktidarın çok ciddi baskı olduğu anlaşılmaktadır. Sandıktan sonucu itibarsızlaştırarak İstanbul'da kaybettiği seçimi masa başında çalma operasyonuna izin verilmemelidir. Seçimlerin sonuçlarının kumpasla çalınmasına hukukun izin vermeyeceğine inanmak istiyoruz.

YSK'nın önünde tarihi bir sorumluluk vardır. Erteleme Türkiye'ye çok değerli bir vakti kaybettiriyor. İstanbul kararı çocuklarımızın aşını işini geleceğini de etkileyecektir. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte herkes tarihe nasıl geçmek istiyorsa öyle davranmalıdır.

Seçimde hileyi elinde güç olan yapar. İktidarın saltanat kayığı olan gazeteleri uyarıyorum. YSK üyeleri ifşa edildi. Yandaş medyada YSK üyelerinin fotoğrafları boy boy yayınlanıyor. En son bu iş yapıldığında Danıştay'da kan dökülmüştü. Bu yayınlarla kimler hedef alınmaktadır. Bu yayınların şerefli hakimleri korkutmayacağını düşünmek istiyoruz."