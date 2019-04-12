CHP: Büyükçekmece'de durum vahim ötesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"CHP Meclis grubu İstanbul'da demokrasi nöbeti tutuyor. Meclis grup toplantımızda demokrasi nöbetini değerlendirdik. Sayın Genel Başkanımızla durumu değerlendiren bir toplantı yaptık. Bu toplantıya sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu da katıldı. Ayırtılara boğulmanın bir anlamı kalmadı. Hukuki bir süreç siyasallaştırılmak suriyetiyle Türkiye'ye yaşatılıyor. Büyükçekmece'de seçmene taciz Maltepe'de sayıma fren yapılıyor. Bilinçli bin şekilde Maltepe'de bilinçli bir sayımı yavaşlatma süreci yaşıyoruz.

"BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ OLAY VAHİM ÖTESİ"

Büyükçekmece'deki olay vahim ötesi. Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'nün etrafında ayrıca Emniyet koridoru var. Bir abluka var. Polisler içerideki polisleri onlarca polisi çevik kuvvat polisi koymak suretiyle Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan iş ve eylemle ilgili bir duvar örmüşler. Merak ediyorum an itibarıyla bugün sabahtan beri Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'nde ne yapılıyor? Bir Emniyet Müdürlüğü'nün çevresi içinde çevik kuvvet polisi olan otobüslerle neden çevrilir bunu anlamış değiliz. Bize şöyle bilgi ve bulgular geliyor. 5 gün boyunca Büyükçekmece halkına adeta taciz ve basınç uygulayarak nereye oy verdiğinden tutun da 5 yaşındaki, 3 yaşındaki çocukları sahte seçmen diye kaydeden polisin dışarıda tuttuğu tutanaklardan istediği sonucu alamadığını anlıyoruz. Hal böyle olunca şimdi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polislere hazır matbu tutanak tutturulduğuyla ilgili ciddi bir duyuma sahibiz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Vatandaşların polislerin zorlamasına rağmen imzalamadığı tutanakların yerine sahte tutanaklar tutulduğuna dair ciddi bilgi ve emare var. Yetkikilenden bir açıklama bekliyoruz.'

"DEMOKRASİDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"



Maltepe'de bilinçli bir şekilde oy sayımında engel var. Polis sokağa çıkıp kapıları çalıyorsa vatandaşı sorguluyorsa bunun anlamı 'Biz demokrasiden vaz geçtik' demektir. Biz demokrasiden vazgeçmeyeceğiz. CHP olarak tüm kadrolarımızla mücadelemize devam edeceğiz. İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım ve Büyükçekmece Nüfus Müdürü ile Mehmet Mutlu’nun aynı evde ikamet etmektedir.

"ERDOĞAN'DAN KORKMAK YERİNE ALLAH'TAN KORKUN"

CHP milletin iradesini sandıkta korumuştur. Seçim bitmiştir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. YSK'ye de bir çağrımız var. YSK geçmiş kararlarına uygun hareket etmek zorundadır. Yasa dışı delilere itibar etmemelidir. İktidarın oyuncağı olmamalıdır. Sarayın değil, hukukun üstünlüğünden yana tavrını koymalıdır. Kumpasa alet olmamak sorundadır. Erdoğan'dan korkmak yerine Allah'tan korkup milletten utanmalıdır

"SEÇİMİN TANINMAMASI DEMOKRASİNİN ORTADAN KALKMASI DEMEK"

Bu yaşananları Türkiye'yi dünyadan koparacak düzeyde bir durum olmamalıdır. Dünya milletler ailesi içinde biz dünyada tek başımıza yaşamıyoruz. Dünya demokrasiyle irtibatı olmayan ailelerle ilgisini kesiyor. Seçimin tanınmaması demokrasinin ortadan kalkması demektir.

"SAHTE TUTANAK TUTUNUYORLAR"

Büyükçekmece'de vatandaşın beyanına rağmen sahte tutanak tuttular. Bizim iddiamız şu İlçe Emniyet Müdürü'nün etrafı tekrar polisle çevrilmiş ise bunda bir gariplik arıyoruz. Vatandaşın beyan etmediği hususları içerde düzenlenip YSK'ye verileceğini düşünüyoruz. Çok garip bir tabloyla karşı karşıyayız.

"AKP NE ZAMAN SAHTE DELİL ÜRETİRSE YSK O ZAMAN GÖRÜŞECEK"

AK Parti ne zaman sahte delil getirirse YSK görüşecek. Seçmen kaydından dolayı seçim iptalinin geriye dönük iptali yok. Kesinleşmiş seçmen listesi üzerinden YSK’nin yapacağı bir işlem yok. AK Parti ile YSK işbirliği ve suç birliği yapıyor. YSK Başkanı Sadi Güven şu Kızılay’da çıkıp bir yürüsün. Yürüyemez. elilden suça gitmek yerine garip bir yol çiziliyor. Dün bitirmesi gereken Büşükçekmece başvurusunu YSK incelemesini tamamlamamıştır. Seçim iptalinin geriye dönük iptali yoktur olamaz. Kesinleşmiş seçmen listesinden YSK'nin yapacağı işlem yok. AKP hala sahte delil arama peşindedir.

"İMAMOĞLU 'NUN 11 GÜNÜ GASP EDİLDİ"

Maltepe'de sayımlar hala devem ediyor. Arayıp bulamadıkları deliler için açık bir kapı bırakma davranışı içindeler. Belediye Başkanları 5 yılda bir seçilir. İmamoğlu'nun YSK 11 gününü gasp etmiş durumdadır.

"SADİ GÜVEN KIZILAY'DA YÜRÜYEMEZ"

YSK'nin tüm üyelerini kast etmiyorum ancak talimat almadan mazbatayı vermeyecekler sanırım. Bazı üyelerinin görev süresi 1 yıl uzatılmıştır. Bunların amacını şimdi daha iyi anlıyoruz. Maltepe'deki seçim uzatılarak AKP ve YSK süreci uzatmak için işbirliği yapmaktadır. YSK Başkanı Sadi Güven şu Kızılay’da çıkıp bir yürüsün. Yürüyemez. Maltepe'den sonraki bahaneleri ne olacak merak ediyoruz. "