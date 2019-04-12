CHP açıkladı: Büyükçekmece'de AKP'li nüfus müdürünün skandal icraatları

Rize Fındıklı'dan İstanbul'a tayin edilen Mutlu, 24 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın Yenikapı mitinginde

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, İstanbul'da yapılan CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Şüphe arayanlar bu bilgiye bakmalıdır" diyerek Büyükçekmece Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu'nun AKP'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal ile olan bağlantılarını paylaştı.

"İGDAŞ müdürü, Büyükçekmece Nüfüs Müdürü evinde kayıtlı görünüyor"

Altay, "Büyükçekmece'de toplam 760 seçmenin kaydı dondurulmuş, içinde CHP seçmenleri de var. İGDAŞ müdürü, Büyükçekmece Nüfüs Müdürü evinde kayıtlı görünüyor. Şüphe arayanlar bu bilgiye bakmalıdır" dedi.

Büyükçekmece Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu'nun Erdoğan ile fotoğrafı da ortaya çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da dün KRT TV'de katıldığı açıklamada Mehmet Mutlu ile ilgili iddiaları gündeme getirmişti.

Karabat, Mevlüt Uysal'ın ''soy ad'' açıklamasından sonra, Büyükçekmece’ye Antalya’dan seçmen kayıtları var diyerek Uysal soyadlı 44 seçmenin geldiğini söyledi. Karabat elindeki belgeleri göstererek, İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım’ın normalde Kartal’da oturduğunu ancak nüfus müdürü Mehmet Mutlu’nun evine taşındığını belirtti ve Mehmet Mutlu’nun Rizeli olduğuna dikkat çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ‘’Büyükçekmece’ye kimlerin seçmen getirdiğini, kimlerin geldiğini söylemek istiyorum’’ diyerek elindeki belgeleri gösterdi.

Karabat, ‘’Büyükçekmece’ye Antalya’dan seçmen kayıtları var. 'Uysal' soyadlı 44 seçmenin geldiğini görüyoruz.

22 kişinin Başakşehir’den yani Mevlüt Bey’in bir önceki dönem belediye başkanı olduğu yerden geldiğini görüyoruz. Büyükçekmece’ye Başakşehir’den 231 kişi, Fatih’ten 182 kişinin geldiğini görüyoruz ancak dikkatimi çeken başka isimler var" dedi

Mutlu'nun AKP mitinginden başka bir fotoğrafı

Karabat, İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım’ın normalde Kartal’da oturduğunu ancak nüfus müdürü Mehmet Mutlu’nun evine taşındığını da belirterek Mehmet Mutlu’nun Rizeli olduğuna dikkat çekti ve ‘’Yani İGDAŞ genel müdürünü, büyükşehir’in önde gelen kadroları, Başakşehir’in önde gelen kadroları, Başakşehirspor ile ilgilenen Başakşehir Belediye Meclis üyesi hepsi Büyükçekmece’ye taşınmış durumda. Eğer birisi seçmen kaydırmışsa bunu yapan Mevlüt Uysal’dır‘’ ifadelerini kullandı.