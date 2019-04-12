YSK, Eruh'ta ''usulsüz seçmen' gerekçesiyle yapılan itirazı reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP'nin, Siirt'in Eruh ilçesindeki seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü. YSK, HDP'nin itirazının reddine hükmetti.

Seçimlerde, Eruh Belediye Başkanlığını AKP adayı Cevher Çiftçi kazanmıştı.

'KARAR AKP'NİN BÜYÜKÇEKMECE İTİRAZI HAKKINDA İPUCU VERİYOR'

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, YSK'nin kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yarkadaş'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

''HDP'nin Eruh'taki talebinin YSK tarafından reddedilmesi, AKP'nin Büyükçekmece seçimine yaptığı itiraz hakkında da ipucu veriyor. AKP, Büyükçekmece'de aradığını bulamadı. Maltepe sayımı da bu yüzden hızlandırıldı. Mazbata Pazartesi gelecek; AKP 'yeni bahane' ile itiraz edecek. AKP Ekrem İmamoğlu'nun pazartesi günü mazbatasını almasının ardından bu kez de "eliyle koymuş gibi bildiği" 'kısıtlı' seçmenleri gerekçe göstererek itiraz etmeyi planlıyor. AKP'de oyun bitmiyor; bu itiraz süreci de Türkiye'yi 4 ay meşgul edecek. Yeter artık; Türkiye'ye yazık!''