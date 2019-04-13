Milli Görüş'ten AKP'ye salvo: Çamlıca Cami, Berat Albayrak, YSK...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun haftalık gündem değerlendirmesinde ekonomik duruma ilişkin açıklamalarda bulunurken "Hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik cami yapmak gelir?"sözlerini eleştirdi. Gazetecilerin Karamollaoğlu'nun sözlerine ilişkin değerlendirme istediği Çelik, "CHP’nin altı oku memlekete çok çektirdi. Yedincisi maalesef Saadet Partisi Başkanı'ndan geliyor" dedi. Çelik, Karamollaoğlu'na yönelik olarak "Bırakın bu sözleri CHP söylesin. Siz niye söylüyorsunuz? CHP’nin altıncı okuna yedinci olarak Saadet’i eklemeye gerek yok" ifadelerini kullandı. "Ayrıca bugün pek çok yerdeki fotoğraflara baktığınız zaman cami zaten dolmuş durumdadır" diyen Çelik, “Saadet Partisi tabanındaki kişilerin de” camiden memnuniyet duyduğunu iddia etti.

MİLLİ GÖRÜŞ NEDEN KARŞI OLDUĞUNU BÖYLE ANLATTI

Oda Tv'nin haberine göre, Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Abdülkadir Karaduman ise Karamollaoğlu'nun ne anlatmak istediğini ayetlerden örnekler vererek sosyal medyadan açıkladı. Karaduman şunları yazdı:

“Fe veylun lil musallin.” (Yazıklar olsun o namaz kılanlara) ayetini Saadet Partililer söylese, gazetelere;

“Saadet Partililer namaza savaş açtı.” diye manşet atacak yüzlerce paralı kalemşör ve trolün, propaganda camilerini kutsaması profesyonalist bir din ayinidir.

Hz. Peygamber döneminde inşa edilen bazı camiler için Kuran-ı Kerim’de:

“Bir de şunlar;

...Allah ve Resulü'ne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescid yapmışlardır. "Amacımız sadece iyilikti" diye de yemin edecekler, Allah şahit, onlar kesinkes yalancıdırlar.”

“Orada asla namaza durma! Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescid, namaz kılman için elbette daha uygundur; burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever.”

“Binasını Allah'a saygı ve O'nun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah kötülükte ısrar eden kimseleri doğru yola iletmez.”

“Onların kurduğu bina, yürekleri paramparça olmadığı sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir."

“CAMBAZA BAK ÖYLE Mİ! NEREYE KADAR”

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Berat Albayrak’ı hedef alarak, “ABD’de IMF ve Dünya Bankası ile görüşme... Seçimlerden önce soruşturma başlatılan JP MORGAN’da konferans... Saadet Partisi’ni camiye düşman gibi göstermenin tam da sırası değil mi!? Cambaza bak öyle mi! Nereye kadar!?” ifadelerini paylaştı.

“YSK ÖNÜNDE SÜREKLİ KIVIRMAK ZORUNDA KALMAZDINIZ”

Saadet Partili Mahmut Arıkan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Temel Karamollaoğlu’nu Çamlıca camii ne düşmanı ilan edenlere söylenecek tek söz ahlak yoksunusunuz. Temel bey camiye değil cami üzerinden yaptığınız kirli siyasete karşı çıkıyor. Temel beyi bir kere anlamayı deneseydiniz bugün YSK önünde sürekli kıvırmak zorunda kalmazdınız” ifadeleriyle tepki gösterdi.

“RANT VAR, FAİZ VAR, YAĞMA VAR…”

31 Mart’ta Saadet Partisi Ordu Milletvekili Adayı olan Muhammer Bilgiç de “Rant var, faiz var, yağma var, talan var. Kayırma var, ayrımcılık var. Hak ihlalleri var, emek sömürüsü var. Baskı ve tahakküm var. Ötekileştirme var, hor görme var. Yalan var, iftira var. Tepelere dikilen heybetli kubbeler, devasa minareler olup biteni örtbas etmeye yetmiyor” ifadelerini paylaştı.

KARAMOLLAOĞLU NE DEMİŞTİ?

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin haftalık gündem değerlendirme toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada yapımı yeni tamamlanan Çamlıca Camisini eleştirmiş, "Hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik cami yapmak gelir? Bir kere doldursunlar ellerini öperim" ifadelerini kullanmıştı. Karamollaoğlu, seçim gündeminden bir an önce çıkılıp ekonomik problemlere odaklanılmasını tavsiye ettiği açıklamasında şunları söyledi: “Bakınız seçimden sonra akaryakıttan, sigaraya birçok ürüne zam gelmeye başladı. Şu an çarşı pazarda soğan kilogram fiyatı 10 lirayı buldu. Soğan bulamıyoruz artık. Bu rakamlar bu zamlar derinleşen krizin habercileri durumunda. Eğer ekonomideki bu gidişat durdurulamazsa önümüzdeki süreç daha da sıkıntılı geçecek. Ekonomi Bakanlığı mevcut durumu düzeltecek hiçbir çalışma yapamayacak. Kahin değilim ama 16 yıldır bu arkadaşların nasıl politika yaptıklarını iyi biliyorum.”