Maltepe'de oy sayımı sürüyor: Son durum

Sabaha kadar devam etmesi beklenen sayım partiler arasındaki tartışma nedeniyle sayım durmuştu. Saat 08.00'da başlayacağı belirtilensayın 1 saat gecikmeyle başladı. Hakim karıyla sadece ismleri okunanlar içeri alındı.

1089 sandık bulunuyor. Bunların 530'u sayıldı. Daha 599 sandık sayılacak. Sayım işlemine iki kurulla başlanmıştı. CHP'lilerin talebi üzerine bu sayı 12'ye çıkarılmıştı.

CHP'li Bülent Tezan sayımla ilgil olarak şu bilgiyi verdi: Şu an sayım yapan 12 ekip var. Sayının 36'ya çıkarılmasını istemiştik. Mevcut bu durumda sayımın tüm hafta sonu devam edeceğini düşünüyoruz. Dün yaşananlardan sonra gazetecilerden sadece TRT ekibi içeri alındı. Halkın vergileriyle ayakta kalan bir kurum ancak havuz medyasının parçası gibi hareket ediyor. Biliyoruz gerçeği örtmeye kimsenin gücü yetmez.