Ekrem İmamoğlu'ndan son açıklama: ''İstanbul'un kaderiyle oynamayın''

İmamoğlu, "Başarısız olduğunuzu anlıyoruz, yarın birbirinizi teselli edersiniz ama İstanbul'un kaderiyle oynamayın" dedi.

AK Partili hemşyerilerime sesleniyorum. O dostlarıma sanılmak istiyorum. Adamcılığın olmadığı, hizmetin karşılığın hesabının sorulmadığı bir dönemi onlara yaşatacağım. Onların yaşamlarına, siyasi düşüncelerine olan saygımızdan zerre şüphe etmesinler. Herkesin bu sürece herkesin katkıda bulunmasını istiyoruz.

YSK'nin en hızlı biçimde süreci sonlandıracağını bir kez daha sonlandıracağını ümit ediyorum.

-Suçluyu ararken neden aynaya bakmazlar? Bazı başvurulara bakınca geçmişte sandıkta neler olmuş diye tereddüte düşmüyor değilim!

-Akıl tutulması yaşamasınlar. Bu güzel şehri tüm dünya merak ediyor. 145 yıldır mücademle ediyoruz. Çok büyük hataları memleket kaldıramaz. İşin suyunu çıkarmasınlar bu seçimin sonucu belli.

-Sahada mızıkçılık yapan oyuncular gibiler... 5 senede 7 seçim yaptılar. İnsanlar partizanlaştı. 5 yaşındaki çocuk bile partilerin isminibiliyor. Yapmasınlar. Ben soskla ilgilenelim diyorum. Bazı sözleri duymak istemiyorum. Demokrasinin gereği, seçimi kazanın elini sıkmaları gerekmektedir.