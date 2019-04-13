CHP açıkladı: İşte YSK üyelerini arayan iki bakan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yerel seçimler sonrası tartışmalı kararlara imza atan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri üzerinde iktidarın baskı kurmaya çalıştığını söyleyerek, “İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı’nın YSK üyelerini aradığını duyuyoruz” dedi.

Birgün'ün haberine göre; Muharrem Erkek, seçimlerin siyasi partiler tarafından yapıldığını ve seçim kurullarının bunun denetimi ve gözetimi ile görevli olduklarının altını çizdi. Erkek, şunları söyledi: “Seçimler sonuçlandıktan sonra da siyasi partiler itirazlarını yaparlar, itirazlarını kanıtlayacak delillerini toplar, kurullara sunarlar. Şimdi ise bir siyasi parti, AK Parti hukuksuz itirazlar yapıyor, delilleri devletin bakanı, savcısı, polisi topluyor. Bakanlar kararda etkili olmak için YSK üyelerini arıyor. Bütün bunlar parti devletine dönüştüğümüzün en önemli göstergesi. Devlet bu seçimde iktidarın yanında taraf…”

KÜTÜKLERE İTİRAZ

AKP’nin seçmen kütüklerine itirazlarının da gündeme gelmeye başladığını ifade eden Erkek, “Seçmen kütüklerinde usulsüzlük ancak MERNİS ve SEÇSİS üzerinden yapılabilir. Bu kurumların her ikisi de kamu kurumu, usulsüzlük varsa bu ancak kamu gücü ile yapılabilir” dedi.

Seçim takvimi başladığı andan itibaren seçmen kütüklerinin artık YSK’nin mülkiyetine geçtiğini de belirten Erkek, “Kütük YSK’nin namusudur. Bunu da tartışmaya açarsanız, Türkiye artık seçim yapamaz duruma gelir” değerlendirmesini yaptı.

DARBECİLER BİLE YAPMADI

Seçimlerin iptali tartışmalarına da değinen Erkek, bu durumda ortaya çıkacak durumun bedelini iktidarın ağır bir şekilde ödeyeceğini söyledi. Muharrem Erkek, “Bunu darbeciler bile yapmadı” dedi.