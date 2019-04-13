HDP'den YSK'ye sert sözler: Utançla hatırlanacaklar

HDP Parti Meclisi toplandı. Eş Genel Başkanlar başkanlığında yapılan toplantıda konuşan Sezai Temelli, şunları söyledi: "Seçimler bitti, geride 13 gün bıraktık. Bu 13 günde iktidarın aynı tarz-ı siyasette ısrar ettiğini görüyoruz. Bu ülkeyi daha da içinden çıkılmaz bir yere, ülkeyi uçurumdan aşağı itmeye devam edecektir. Her yönüyle siyasette, toplumda, ekonomide, hangi alanda bakarsanız bakın, bu anlayış ülkeyi uçuruma sürüklemekle kalmıyor, toplumu ayrıştırıyor kutuplaştırıyor.

'İKİ TÜR SONUÇ VAR'

İki tür belediye seçim sonucu ile karşı karşıyayız. 31 Mart seçim sonuçlarında bir seçilenler var. Hangi partiden olursa olsun meşruiyet sorunu olmayan bütün kazananları kutluyoruz. Hepsini kutluyoruz. Bir de gasp edilen belediyeler var. Hem iktidar marifetiyle hem de üzülerek belirtmek isterim ki YSK marifetiyle gasp edilen belediyeler var. Türlü türlü yöntemlerle seçim bitti, 13 günün sonunda yepyeni yöntemlerle karşılaşmaya devam ediyoruz. 24 Haziran’da uyguladıkları tüm hilelerin gelişmiş versiyonlarını hayata geçirdiler

BALIKESİR, BURSA...

Sadece bize ait olanları dile getirmiyoruz. Diğer partilerin kazandığı yerler için de aynı şeyi dile getiriyoruz. Balıkesir için de dile getiriyoruz. Bursa da yeniden sayılmalıydı. İktidar YSK’ye yağdırdığı talimatlarla nerelerde oyların sayılacağı ya da sayılmayacağını belirledi. Oysa bir ilke bir standart geliştirilebilirdi. Oy farkı geçersiz oylardan fazlaysa bu itirazlar reddedilebilirdi ama geçirsiz oylar aradaki farktan azsa sayılabilirdi. İtirazlarımız da zaten bu anlamda yoğunlaşmıştı. Bizim tüm itirazlarımız reddedilirken AKP-MHP blokunun itirazlarının yüzde 90’ı kabul edildi. Bu tablo nasıl bir tarafgirliğin, hukuku ele geçirdiğini ve ortadan kaldırdığını gösteriyor.

'İSTANBUL'A SAHİP ÇIKIYORUZ'

İstanbul seçimleri bir türlü sonuçlanmamıştır, oysa sonuçlar açıktır. Biz her yerde bütün adaletsizliklere müdahale ediyoruz, çünkü yerlerde bizim oylarımız var her yerde seçim sonuçlarının belirlenmesinde, bizim stratejimiz, bizim irademiz var. Oylarımıza irademize sahip çıkıyoruz.

'YSK'NIN TUTUMU UTANÇLA HATIRLANACAK'

YSK. Hukukçular bütün ayrıntıları ile tartıştı. Tartıştıkları şey bir yüksek mahkemenin yargıçlarının nasıl bu denli adaletsizliğe imza atabileceği üzerineydi. Maalesef karşımızdaki tablo budur. Yüksek mahkeme, seçim adaletinden sorumlu bir üst yargı bizatihi hem içtihadını yok sayıyor hem de anayasal suç işliyor. YSK mensuplarına, başta YSK başkanı olmak üzere sesleniyorum, hiç kuşkunuz olmasın tarih sayfalarında yerinizi aldınız. Herkes tarih sayfalarında bir şekilde yerini alır ama siz utanılacak bir adımla yer aldınız. Utançla anılacaksınız. Tıpkı 1946 seçimleri gibi 31 Mart seçimleri de sizin bu hukuksuzluğunla yazılacak ve her zaman bu utançla anılacaksınız.

BÜYÜKÇEKMECE VE ERUH ÖRNEĞİ

Eruh’taki itirazımızın kabul edilmemesinin nedeni biz itiraz ediyoruz diye. Büyükçekmece’de ya da diğer yerlerde kabul edilmesinin nedeni iktidar itiraz ediyor diye. Bu kadar açıktır. YSK tarafgirdir, iktidar ile birlikte hareket etmektedir. Gerçekten Türkiye’ye önümüzdeki sürece çok çok olumsuz etkileri olabilecek tasarruflarda bulunmaktadır YSK. Hukuk ve siyasi alanda bu tür tasarrufların olumsuz etkileri olacaktır. Bir kez daha çağrı yapıyoruz: Bu tarafgir ve anayasal suç içeren kararlarından dönmelidirler. Bir an önce bunun için adım atmalılar."

ERUH'TA NE OLMUŞTU?

Siirt'in Eruh ilçesinde HDP'nin 800 seçmenin usulsüz kaydedildiği gerekçesiyle yaptığı seçim iptal talebi, YSK tarafından reddedilmişti.