Kapat
A+ A-

Soylu'dan CHP'li isim hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi, 13:12

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erkek'in "kendisi ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün YSK üyelerini telefonla aradığını duyduğu" iddiasını içeren habere yer verdi.

Soylu, şunları kaydetti:

"Bu yöntemle bir başbakan ve iki bakan astıran Milli Şef dönemi anlayışıyla hareket eden, alacağı karar öncesi YSK'yi baskı altına almaya çalışan CHP'nin bu yöneticisi için suç duyurusunda bulunuyorum."

NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Birgün'e yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri üzerinde iktidarın baskı kurmaya çalıştığını söyleyerek, “İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı’nın YSK üyelerini aradığını duyuyoruz” ifadelerinde bulunmuştu.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Muharrem Erkek, Abdulhamit Gül, Süleyman Soylu

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler