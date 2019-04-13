Mansur Yavaş'tan katledilen köpeklerle ilgili flaş hamle

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent'te sokak köpeklerinin zehirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmaya müdahil olmak için başvuru yaptı.

Mansur Yavaş, uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğunu açıkladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Türkiye’de ilk kez @ankarabbld olarak öncü bir uygulamayla başkentte yaşanan sokak canlılarını zehirleme olayı ile ilgili şüpheliler hakkında açılacak ceza davasına katılma dilekçesi verdik. Sanıkların ceza alması için sürecin takipçisi olacağız" dedi.

