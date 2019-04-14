SON DAKİKA | Maltepe'de sayım yeniden durdu!

Maltepe'den son durumu aktaran Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, sayımın durduğunu duyurdu.

CHP'li Yarkadaş'ın paylaşımları şu şekilde:

''Maltepe'deki SAYIM DURDU. Çünkü; YSK'nın yazılı talimatına rağmen; memurlar, AKP ve MHP'li temsilciler tutanaklara imza atmıyor diye imza atmayacaklarını söylüyor. Oysa ki; YSK'ya göre hakimler ile CHP ve SP temsilcilerinin imzası yeterli. Maltepe Seçim Kurulu şu an toplantıda.'

AKP ve MHP, İlçe Seçim Kurulu'nun oluşturduğu son 10 sayım istasyonunun saydığı 300 sandığın yeniden sayılmasını istiyor. Bunun anlamı 800 sandığı geçen sayım işleminin yeniden 500'lere dönmesi... Oysa ki; engelleme olmasa sayım bu gece bitecek, yarın mazbata verilecekti.''

CHP'Lİ TANAL: 'ŞİKAYET EDECEĞİM'

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Maltepe'deki sayımlarda YSK'nın yazılı talimatına rağmen tutanaklara imza atmayan memurları Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edeceğini duyurdu. Tanal'ın sosyal medya üzerinden yapıtğı açıklama şu şekilde:

''Ak Parti ve MHP’ler birlikte tutanakları imzalamayan Memurlar hakkında YSK son Kararı..Sayıma devam yönünde...O Memurlar parti militanı gibi davrandıkları İçin cumhuriyet savcısına şikayet edeceğim... Seçim sonuçlarını geciktirmek,manipülasyon yapmak ve kamu düzenini bozma suçunu işliyorlar.''

EKREMOĞLU-YILDIRIM ARASINDAKİ FARK: 13.907

Barış Yarkadaş Twitter hesabından İstanbul'da Ekem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkını açıklamıştı.

Son durumu paylaşan Yarkadaş, "Maltepe'de an itibariyle 1089 sandığın 913'ü sayıldı. Geride sayılacak olan 176 sandık kaldı. Şu an son sayımla birlikte Ekrem İmamoğlu 13.907 oy ile bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Biz de Maltepe'de sandık ve oy nöbetindeyiz" ifadelerini açıkladı.

Maltepe'de an itibariyle 1089 sandığın 913'ü sayıldı. Geride sayılacak olan 176 sandık kaldı. Şu an son sayımla birlikte @ekrem_imamoglu 13.907 oy ile bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Biz de Maltepe'de sandık ve oy nöbetindeyiz. pic.twitter.com/WilbtbfySP — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 14 Nisan 2019

Maltepe'de son durum

Anadolu Ajansı'nın sabah saatlerinde geçtiği haberde ise oy sayımının devam ettiği Maltepe'de 1089 sandıktan 742 sandığın sayıldığı ve oy sayım işlemlerinin 2 kuruldan 12 kurula çıkartıldığı belirtilmişti.