"İBB'nin şoförü 13 yıl Egemen Bağış'a çalıştı"

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, eski bakanlardan Egemen Bağış'ın özel şoförlüğünü yapan M.G'nin aslında büyükşehir kadrosunda şoför olduğunu ve İBB tarafından mevzuata aykırı şekilde Bağış'a tahsis edildiğini söyledi.

Ataman “Bağış'ın şoförü M.G bu hafta apar topar asıl görev yeri olan İBB'ye çağrıldı. Yasalsa bu tahsis neden geri çağırdınız? Bu şekilde birçok şoför ve araç tahsisi yapıldığını biliyoruz. Yakında hepsini isim isim açıklayacağız” dedi.

Bağış'a tahsis edilen şoför için İBB'nin 13 yıl boyunca maaş ödediğini iddia eden Ataman “Bağış'ın şoförünün İBB'ye maliyeti kaba bir hesapla 780 bin lirayı buluyor. İstanbul halkının parasının bu yöntemle kimlere peşkeş çekildiği yakında tek tek ortaya çıkacak. Bu tip şoför ve araç tahsislerinin İstanbullulara maliyeti milyonlarca lirayı buluyor. Geriye dönük olarak bu paraları kamuya kazandıracağız. ‘İstanbul sevdalarını' ortaya dökeceğiz” diye konuştu.