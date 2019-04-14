Buca CHP Gençliği’nden YSK’ye çağrı: Sembolik mazbata dağıttılar

Buca Şirinyer Meydanı’nda bir basın açıklamasını yapan CHP Buca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Güğük, “Buca Gençlik Kolları olarak İstanbul'da da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce mazbatasının verilmesini talep ediyoruz” dedi.

CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ve ilçe yöneticilerinin katıldığı toplantıya, kadın kolları, meclis üyeleri ve Bucalılar da büyük ilgi gösterdi.

YSK’ye çağrı yapan Güğük, “Buradan YSK’ya sesleniyoruz seçimlere şaibe düşürmeyin, sandığa yansımış olan halkın iradesinin gasp edilmesine izin vermeyin.

Başta İstanbul Büyükşehir belediyesi olmak üzere, partimizin kazandığı bütün belediyelerde, katılımcı yerel yönetim anlayışımız ve sosyal demokrasi değerlerimiz çerçevesinde; eşit ve adil hizmet etmeye devam edeceğiz.

Bizler Cumhuriyet Halk Partisi gençliği olarak, partimizin Kuvayı Milliye’den bize miras bıraktığı mücadele ruhunu ve direniş azmini sürdüreceğimizi tekrar belirtmek istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabe de bize seslenişini tüm varlığımıza hissediyor, yaşıyoruz ve yaşatacağız” sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Ekrem İmamoğlu’nun sembolik mazbatası vatandaşlara dağıtıldı.