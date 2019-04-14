Kayyımlar giderayak belediyeleri boşalttı

Kayyımla yönetilen belediyelerde birçok taşınmaz ve aracın başka kamu kurumlarına bedelsiz, takas ve satış yöntemiyle devredildiği belirlenirken yasal olarak kamuoyu ile paylaşılması gereken meclis kararlarının gizlendiği ortaya çıktı. Seçime iki gün kala bazı belediyelerin de hükümete yakınlığıyla bilinen sendikalarla sözleşme imzalaması dikkat çekti.

2014 yerel seçimlerinde HDP’nin kazandığı 106 belediyeden 3’ü büyükşehir 10’u il ve 62’si ilçe olmak üzere toplam 95’ine kayyım atanırken bunlardan 4’ünün resmi internet sitesinin olmadığı, 7’sinin ise sitesine erişim sağlanamadığı ortaya çıktı. Resmi sitesi bulunan belediyelerden çoğunluğunun meclis kararlarına hiç yer vermediği, birinin de yayımlanan meclis kararlarını daha sonra silmesi dikkat çekti.

Bitlis Belediyesi’nin Mart 2019 meclis toplantısında, kanalizasyon ve içme suyu şebeke inşaatında kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 39 milyon 559 bin 174 TL kredinin temin edilmesine karar verildiği ortaya çıkarken, belediyeye ait bir araç da emniyet müdürlüğüne bedelsiz olarak verildi. Belediyenin resmi sitesinde Şubat 2019 meclis kararlarına ulaşılmadığı dikkat çekilirken, Ocak 2019 meclis toplantısında ise belediyeye ait bir taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’yla belediyenin borçlarına karşılık takas edildiği görüldü.

Kararlar silinmiş

Şırnak Belediyesi’nin sitesinde hiçbir meclis kararına ulaşılamaması dikkat çekilirken, en son Ocak 2019 meclis toplantısının kararlarının yüklendiği siteden daha sonra tüm meclis kararlarının silindiği anlaşıldı. Nisan 2017’den beri sitesine meclis kararları eklenmeyen Silopi Belediyesi’nin ise 29 Mart 2019’da giderayak hükümete yakınlığıyla bilinen Hak-İş Sendikasıyla sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir Belediyesi’nin sitesinden meclis kararlarının herhangi birine ulaşılmazken, 19 Mart 2018’de toplam 5 bin 300 m2 olan 5 arsayı satışa çıkardığı belirlendi. Herhangi bir meclis kararına ulaşılamayan Muş’un Malazgirt Belediyesi’nde de 29 Ocak 2019’da belediyeye ait, bedeli 2 milyon 696 bin 607 TL ve toplam 1978.71 m2 olan arsa ile bedeli 364 bin 158 TL ve toplam 1169.04 m2 olan 2 lojmanın satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Belediye, 15 Şubat 2019’da da, belediyeye ait bir arsanın da bulunduğu 8 taşınmazı satışa çıkardı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat 2017 itibarıyla sitesinde meclis kararlarını yayımlamadığı dikkat çekerken, mülkiyeti belediyeye ait Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi’ndeki hizmet binası ise Milli Eğitim Bakanlığı’na 25 yıllığına verildi. Mülkiyeti Derik Belediyesi’ne ait ve bedeli 826 bin 500 TL ile 172 bin 500 TL arasında değişen 19 dükkânın 28 Şubat 2019’da satış ihalesinin yapıldığı ve aralarında bir otoparkın da olduğu 4 taşınmazın da 10 yıllığına kiraya çıkarıldığı öğrenildi.

Ya site yok ya da erişim

Diyarbakır’ın Dicle ve Sur ilçe belediyeleri ile Van’ın Saray, Mardin’in Kızıltepe, Erzurum’un Hınıs ile Karayazı, Şanlıurfa’nın Bozova Belediyesi’nin resmi internet sitesine erişim sağlanamadığı görüldü. Diyarbakır’ın Kocaköy ve Hani ilçe belediyeleri ile Şırnak’ın Beytüşşebap, Kars’ın Digor Belediyesi’nin ise sitesinin olmadığı anlaşıldı.