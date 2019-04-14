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Canan Kaftancıoğlu: 'Ne yaparlarsa yapsınlar baharın gelişini engelleyemeyecek'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe'deki yeniden oy sayımında, ilave terminaller ile yaptıkları sayımların iptal edilmesi ve bu terminallerin saydığı oyların yeniden sayılması kararına ilişkin açıklama yaptı. Canan Kaftancıoğlu, ''Maltepe ilçe seçim kurulları, YSK tarafından alınan terminal sayısı artırma kararını uygulamış olup yine YSK tarafından alınmış bir kararla artırılan sayım terminalleri iptal edilmiştir. Karara itirazımızı yapıyoruz'' dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar, 23:32

[Haber görseli]CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

''Hem oylar sayılsın deyip hem de süreci uzatanların takdirini İstanbul halkına bırakıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar baharın gelişini engelleyemeyecektir.

Maltepe ilçe seçim kurulları YSK tarafından alınan terminal sayısı artırma kararını uygulamış olup yine YSK tarafından alınmış bir kararla artırılan sayım terminalleri iptal edilmiştir. Karara itirazımızı yapıyoruz. Sakin, sağduyulu ve kararlı bir şekilde süreci takip ediyoruz.''

MALTEPE'DE SON DURUM

İstanbul’da sayımların sürdüğü tek ilçe olan Maltepe'de yeniden sayımı yapılan 1089 sandığın 913'ünün sayılmasının ardından, sayımlar AKP ve MHP’liler tarafından durdurulmuştu. AKP ve MHP'nin başvurusu üzerine, sayımı tamamlanan 400 sandığın tekrar sayılmasına karar verildi. Bu durumda sayımı yapılacak sandık sayısı 576'ya yükseldi. CHP karara itiraz etti.

Cumhuriyet İMECESİ

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Canan Kaftancıoğlu

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