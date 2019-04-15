Meclis'e 1 hafta daha İstanbul tatili

İstanbul’da itirazlar ve oy sayımının sona ermemesi gerekçesiyle Meclis çalışmaları 1 hafta daha ertelendi.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimin ardından 16 Nisan’da açılması planlanan Meclis, İstanbul seçimlerinin sonuçlanmaması üzerine partilerin mutabakatıyla 1 hafta daha çalışmama kararı aldı.

Mutabakata göre salı günü grup toplantıları yapılmayacak, Meclis Genel Kurulu da açılıp kapanacak yapacak. TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Salı günü çalışmaya başlayacak.

Yerel seçimlerden 1 hafta sonra, 9 Nisan’da çalışmaya başlaması planlanan Meclis’in açılması İstanbul’da oy sayımlarının devam etmesi nedeniyle 16 Nisan’a ertelenmişti.