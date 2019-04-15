Maltepe'de oy sayımı sürüyor... Gözler YSK'de

Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesinin ardından yeniden oy sayımına başlandı.

İlçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılan sayımların geçerli olduğu ve yeniden sayımın yeni terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılmasının kararlaştırılması sonrasında oy sayımı iki kurul tarafından yeniden başlatıldı.

Bu doğrultuda toplam oyların yaklaşık 5/6'sı (576 sandık) ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayılacak.

CHP İTİRAZ ETTİ

Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımlar oy çokluğuyla iptal edilmiş, CHP ise karara itiraz ederek, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının aldığı kararların tümden kaldırılmasını isteyerek sayım işlemi yapabilecek 100 ayrı terminal kurulmasına karar verilmesini talep etmişti.

Toplam oyların yaklaşık 5/6’sı ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayılacak. Karar, AKP, MHP, Saadet Partisi üyeleri ve iki memur üyenin oylarıyla alındı.

CHP tarafından YSK'ye gönderilen itiraz dilekçesinde, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının aldığı kararların tümden kaldırılması istendi.

YSK, ÖĞLEDEN SONRA GÖRÜŞECEK

Karar üzerine Maltepe'de oy sayımı yeniden başlarken, CHP'nin itiraz dilekçesi, Maltepe İlçe Seçimi Kurulu aracılığıyla YSK Başkanlığına gönderildi. Dilekçede, ilçe seçim kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi, terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararının hukuken yanlış olduğu belirtildi. YSK, CHP'nin başvurusunu öğleden sonra görüşecek. YSK'nın itiraza ilişkin karar alması bekleniyor.