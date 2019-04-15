Maltepe'de oy sayımı yeniden başladı

Maltepe'de oy sayım işlemi yeniden başladı.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde 1. ve 2. seçim kurullarınca, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptaline karar verilmişti.

Toplam oyların yaklaşık 5/6’sı ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayılacak. Karar, AKP, MHP, Saadet Partisi üyeleri ve iki memur üyenin oylarıyla alındı.

CHP İTİRAZ ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesi kararına itiraz etti.

CHP tarafından YSK'ye gönderilen itiraz dilekçesinde, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının aldığı kararların tümden kaldırılması istendi.