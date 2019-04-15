CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

-Resmi işsiz sayısı 8 bine çıkmış durumda. Bu kadar ürkütücü durumları biz bundan önce hiç görmemiştik.

-31 Mart'ta oyların yüzde 98'ini 7 saatte sayanlar, İstanbul'daki oy sayımını 15 günde bitiremediler. Bu bize sayım bitirilmesin diye özel bir çaba gösterildiğini ortaya koyuyor.

-Biz tekrar sayımın haksız hukuksuz olduğunu söyledik. 'Neden CHP istemiyor' dediler. YSK'nin geçmiş hükümleri görmezden gelmesi bugün geldiğimiz noktada ciddi sıkıntıdır.

-İktidarın YSK üzerinde çok ciddi bir baskısı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim iktidarın saltanat kayığı olan yandaş gazetelerde YSK üyelerin boy boy resimleri teşir edilmiştir. Ben bu medyayı uyarıyorum. En son bu iş yapıldığında danıştay'da kan dökülmüştür.

-Baktılar Binali Yıldırım sandıktan bir türlü çıkmıyor bu sefer bütün sandıkların sayılmasını istediler.

-Maltepe'de işi kavgaya götürdüler. 1 Nisan sabahı 'oylar yeniden sayılsın' diye ortalığı birbirine katanlar ne oldu da oyların sayılmasını engelliyorlar.

-Bunların derdi sayım değil. YSK'nin neyi reddettiğini hiç dikkate almadan terminaldeki oyları sayanların sayının 12'den 2'ye indirilmesine karar verdi. YSK'nin kararına rağmen bunlar neyin peşindedir.

-Şu anda Maltepe'de tekrar sayılması istenen sandık sayıdı 400'dür. Bu işi yokuşa sürmektir.

-İktidar oyların sayılmasını istemiyor. İktidarın derdi milleti oy sayımlarıyla oyalayarak hergün derinleşen ekonomik krizi unutturmak.

-Oy namustur dokundurtmayız. Kazandığımız oyları da çaldırtmayız.

-İkdirarı uyarıyoruz. Çünkü bizler devlette çalışmış insanlarız. Tecrübeliyiz. Bu tür belirsizliklere artık ekonominin tahammülü kalmamıştır. İnsanların canını yakmayın.

-'Acaba ucundan yakalasak İstanbul'da seçimleri yenileyebilir miyiz?' çabası bunlar..

-İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin vicdanları neden rahatlatacağınıı anlamış değiliz. Ekrem İmamoğlu'nun elinden kanunsuz şekilde mazbatasının alınmasını bütün insanların vicdanlarını yaralayacağından eminim. 13 bin oy fark var. Hatta 13 binden de fazla.

Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün şirketlerin birçoğunu tasfiyesi için talimat verdi. Öztrak konuyla ilgili;

"Ankara'da anladığım kadarıyla bir kapıp kaçma meselesi yaşanmış durumda. 'Yetimimizin hakkını yedirmem' demiş. Bu cümlesi nedeniyle de kendisini tebrik ediyorum" dedi.