'Kazanılmış seçimin tekrarı olmaz!'

Bildiride, “Seçimler Ekrem İmamoğlu lehine sonuçlanmıştır. Hiçbir yalan, tehdit, yanıltma ve kirletme çabası bu gerçeği değiştiremez, değiştiremeyecek” denildi.

Sanatçılar Girişimi dönem sözcülerinden Ataol Behramoğlu’nun kaleme aldığı bildiride “hukukun gereklerinin acilen yerine getirlmesi” çağrısı yapılarak şöyle denildi: “31 Mart 2019 belediye seçimlerinin İstanbul’daki galibi açık arayla sayın Ekrem İmamoğlu’dur. İktidar partisi, İstanbul seçmeninin, bütünüyle milletimizin ve uygar dünyanın gözleri önünde, bu gerçeği yok saymak, tersine çevirmek ve kirletmek için, hukuk ve vicdan ölçülerini son haddine kadar zorlamakta ve sonuçta da seçimin iptal edilmesini sağlamak amacıyla elinden geleni ardına koymayacağı görülmektedir. Buna izin verilemez. Yalanın bu kadar pervasızlaşmasının sadece en temel demokrasi ve insan hakları değerlerini değil, bütün bir toplumun vicdanını yaraladığı, her türlü ahlak ve adalet ölçülerini ayaklar altına aldığı görmezden gelinemez.”