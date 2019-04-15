Kılıçdaroğlu’ndan ‘sakin olun’ talimatı

31 Mart seçimlerinin üzerinden iki haftayı aşkın süre geçmesine karşın İstanbul’da geçersiz oyların sayılmasının ardından Maltepe ilçe seçim kurullarının aldığı bütün oyların tekrar sayım kararı CHP’de sinirlerin gerilmesine neden oldu. CHP’de Ekrem İmamoğlu’nun bu hafta başında mazbatasını alması beklenirken, Maltepe’de bazı sandıkların üçüncü kez sayılması anlamına gelen karar parti içinde büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün genel merkezde yakın kurmaylarıyla son gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi. Maltepe’de oyların yeniden sayımına yönelik alınan kararın partilileri tahrik etmek amacını taşıdığını belirten Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki parti yetkilileriyle irtibat kurduğu ve sürecin koordinasyonunu sağladığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun hem kurmaylarından hem de partililerden “sakin” kalmalarını ve inançlarını korumalarını istediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’nun seçimi kazandığını ve süreç uzatılsa da görevine başlayacağını vurguladığı öğrenildi.