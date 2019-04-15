Diyarbakır'da yargısız infaz iddiası

Diyarbakır’da önceki gün sabaha karşı polis tarafından parkta vurulan Recep Hantaş adlı bir genç, yaşamını yitirdi. Diyarbakır Valiliği yüzü maskeli olan Hantaş’ın dur ihtarına uymayıp kaçarken vurulduğunu savunurken, olayla ilgili mahkemeye sevk edilen 2 polisten biri tutuklandı. Ailesi ise Recep Hantaş’a ajanlık dayatıldığını ve kabul etmeyince öldürüldüğünü iddia etti.

Diyarbakır’da önceki gün sabah sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, merkez Yenişehir ilçesindeki Sümer Park içinde iddiaya göre parkta arkadaşıyla oturan Recep Hantaş (20) adlı bir genç, polisin açtığı ateş sonucu öldü. Hantaş’ın cenazesi polisin yoğun güvenlik önlemleri altında toprağa verildi. Defin sırasında aile dışında hiç kimse mezarlığa alınmadı. Taziyeleri kabul eden aile olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Valiliği ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, “14 Nisan 2019 günü saat 03.20 sıralarında Yenişehir ilçesi Sümer Park içerisine yüzleri maskeli 2 şahsın girdiği yönünde alınan 155 ihbarına istinaden ekiplerimizce park içerisinde yapılan araştırma sırasında 2 şahsın görevlilerimizin üzerine doğru koşarak gelmesi üzerine ‘dur’ ihtarı yapılmış, ihtara uyan R.Y. isimli şüpheli şahıs teslim olmuş, ancak diğer şüpheli şahıs R.H. kaçmaya devam etmiş, durması için uyarı atışı yapılmış ancak şüpheli şahıs durmamış ve vurularak etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Hantaş’ın “hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, basit yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından sabıkası bulunduğu, konuyla ilgili 2 personelin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi. Savcılık ifadeleri sonrası tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen polislerden biri hakkında tutuklama kararı veren mahkeme, diğerinin ise “adli kontrol şartı” ile serbest bırakılmasına karar verdi

‘İsteselerdi sağ yakalayabilirlerdi’

Öldürülen gencin ağabeyi Efe Hantaş ise Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, valiliğin açıklamasının gerçekdışı olduğunu, iddiaların doğru olmadığını kaydetti. Kardeşinin son zamanlarda sürekli olarak polis tehdidine maruz kaldığını savunan ağabey Hantaş, “Ona ajanlık dayatıyorlardı. Hırsızlık yapın, uyuşturucu kullanın ama bize ajanlık yapın diye baskı kuruyordu polisler. Kardeşim de bunu kabul etmemişti. O kabul etmeyince onu öldürdüklerini düşünüyorum. İsteselerdi canlı yakalayabilirlerdi ama yapmadılar. Vücudundan 4 kurşun çıktı. Bu bile yargısız infaz olduğuna kanıttır” diye konuştu.