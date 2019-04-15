YSK ‘İvedilikle sayın’ dedi: İşte Maltepe'de son durum

YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı. 1089 sandıktan, 158'inin sayımının devam edilmesine karar verilmişti.

'İVEDİLİKLE SAYILSIN'

YSK’nin kararı sonrası Maltepe 1 ve 2 Nolu seçim kurulu, iki konuda görüş sordu. Maltepe seçim kurulları “Terminal kurulması ve sayım işlemlerinin hızlandırılmasında tek başına ilçe seçim kurulu yetkili midir”, “Sayım işlemleri terminaller vasıtasıyla yapılabilir mi” sorularını sordu. YSK ise daha önceki kararları hatırlatarak “ilçe seçim kurullarınca sayımın ivedilikle tamamlanmalı” kararını iletti.

2 SANDIK KURULU İLE DEVAM EDİLDİ

YSK’nin Maltepe’de yeni terminal kurulmasının önünü açmasına ve sayım işleminin ivedilikle bitirilmesi gerektiğine ilişkin uyarısına rağmen AKP ve MHP’lilerin diretmesi sonucu akşam saatlerinde sayıma 2 sandık kurulu ile devam edildi.

GERİDE 123 SANDIK KALDI

CHP, Saat 22.00 sıralarında Maltepe’de sayılması gereken 123 sandığın kaldığını açıkladı.

'YSK'NİN SON KARARI TARTIŞMAYI KÖKTEN BİTİRİYOR'

CHP PM üyesi Barış Yarkadaş da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “AKP ve MHP, YSK’nın saat 15.30’da verdiği Maltepe kararını farklı yorumluyor ve sayım sonuçlarını kabul etmiyor. YSK bunun üzerine yeni bir karar daha verdi. YSK’nın son kararı tartışmayı kökten bitiriyor; AKP ve MHP'nin tezlerini çürütüyor. YSK, terminalleri artırın diyor” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU 13 BİN 885 ÖNDE

YSK’nin akşam saatlerinde son aktardığı verilere göre sandıkların yüzde 99,45’i sayıldı. İmamoğlu’nun oyu 4 milyon 170 bin 53, Yıldırım’ın oyu ise 4 milyon 156 bin 168 olarak görünüyor. İki adayın arasındaki fark ise 13 bin 885. Öte yandan sayıma akşam 22.30 civarında ara verildi. Sandık kurulu sayısının artırılmasına ilişkin görüşme bugün yapılacak, sayım işlemine ise sabah 08.30’da devam edilecek.