CHP'li Özel'den Yıldırım'a '2 saatlik basın toplantısı' sorusu

Bugün partisinin İstanbul İl Başkanlığında kameralar karşısına geçen AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 2 saat süren bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısının ardından CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Yıldırım'ın daha önce kullandığı 'Seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir' ifadelerini hatırlatarak ''Acaba seçim sürecine saygısı niye bitti?'' ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in paylaşımı şu şekilde:

''Geçen hafta sürece saygısından dolayı konuşmamakla övünen Binali Yıldırım bugün 1,5 saati aşkın konuştu. Acaba seçim sürecine saygısı niye bitti?''

Geçen hafta sürece saygısından dolayı konuşmamakla övünen Binali Yıldırım bugün 1,5 saati aşkın konuştu.



Acaba seçim sürecine saygısı niye bitti?



DEMOKRASİ

Kazandığını düşündüğün seçimin sonucuna saygı duymak değildir



DEMOKRASİ

Kaybettiğin seçimin sonucuna da saygı duymaktır https://t.co/kHgXbHb7Pw — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 15, 2019

'SUSKUNLUĞUM YSK KARAR SÜRECİNE SAYGIM GEREĞİDİR' DEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ile yarışan ve Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre yarışı kaybeden Binali Yıldırım'ın, seçimlere ilişkin tartışmalar sürerken bir hafta boyunca herhangi bir açıklama yapmaması tartışmalara neden olmuştu.

Binali Yıldırım, daha sonra seçim günü belediye başkanı olarak kullanmak üzere açtığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta. Saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.