"AKP'li başkan belediyeden maaş alıyor ama ne iş yaptığını bilmiyoruz"

Seçimi kazanan CHP’li Tanju Özcan, “AKP Kadın Kolları Başkanı Belediye’den maaş alıyor ama ne iş yaptığını bilmiyoruz, kendileri de bilmiyor. Suç duyurusunda bulanacak, takipçisi olacağız, ne kadar para zimmetine geçtiyse faizi ile geri alınacak” açıklamasını yaptı. Özcan’ın açıklamasından sonra AKP’de gözler Arzu Güler’e çevrildi.



Belediyeden maaş alan AKP’li başkan istifa etti



Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre belediyeye bağlı Boses Şirketi'nde geçici işçi kadrosunda olduğu öğrenilen AKP'li Güler, dün şirketten istifa etti. AKP'li Güler'in yakın çevresi Bolu Bakış Gazetesi'ne şu bilgiyi verdi: “Arzu başkan seçimlerden 6 ay önce kadın kolları başkanı oldu ve Bolu Belediyesi'ne hizmet veren bir şirkete bağlı olarak kadrosuz işçi olarak çalışıyordu. Her partide olduğu gibi Arzu Güler de seçimlerin son 1 ayında görevinden dolayı işlerini aksatmıştı.”