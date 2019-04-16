Maltepe'de son durum: AKP'nin talebi reddedildi

Saat 11.00 itibariyle 112 sandığın kaldığı Maltepe'de sayım yapılan terminal sayısı 2'den 6'ya çıkarıldı.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından Maltepe'deki son durumu aktardı. Yarkadaş, Maltepe'de AKP ve MHP'nin yeni sayım terminali istemediğini belirtti. Yarkadaş'ın paylaşımları şöyle:

"Maltepe'de sayımı yapılacak 112 sandık kaldı. AKP ve MHP yeni terminallerin kurulmasına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, konuyu YSK'ya aktarıp ne yapması gerektiğini sordu. BU BELGE, MHP ile AKP'nin sayımları bitirmek istemediğini gösteriyor. Yeni sayım terminali istemiyorlar:

Maltepe'deki sayım saat 09.20'de başladı. Şu an itibariyle 119 sandık kaldı. AKP ve MHP dün geceki toplantıda yeni terminallerin kurulmasına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, konuyu YSK'ya aktarıp ne yapması gerektiğini sordu. Sayım iki terminalle devam ederse cumartesi günü biter"



YSK, AKP ve MHP'nin yeni terminallerin kurulmasına itirazını değerlendirdi. YSK, iki partinin talebini kabul etmedi. Böylece sayım yapılan terminal sayısı 2'den 6'ya çıktı.

NE OLMUŞTU?

YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı. 1089 sandıktan, 158'inin sayımının devam edilmesine karar verilmişti.

'İVEDİLİKLE SAYILSIN'

YSK’nin kararı sonrası Maltepe 1 ve 2 Nolu seçim kurulu, iki konuda görüş sordu. Maltepe seçim kurulları “Terminal kurulması ve sayım işlemlerinin hızlandırılmasında tek başına ilçe seçim kurulu yetkili midir”, “Sayım işlemleri terminaller vasıtasıyla yapılabilir mi” sorularını sordu. YSK ise daha önceki kararları hatırlatarak “ilçe seçim kurullarınca sayımın ivedilikle tamamlanmalı” kararını iletti.

2 SANDIK KURULU İLE DEVAM EDİLDİ

YSK’nin Maltepe’de yeni terminal kurulmasının önünü açmasına ve sayım işleminin ivedilikle bitirilmesi gerektiğine ilişkin uyarısına rağmen AKP ve MHP’lilerin diretmesi sonucu akşam saatlerinde sayıma 2 sandık kurulu ile devam edildi.