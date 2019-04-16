Maltepe'deki sayım tamamlandı, İstanbul'da yeniden sayım işlemi sona erdi

İstanbul'da oy sayım işlemi 17'nci günün ilk dakikalarında sona erdi. Bugün saat 09:20 itibarıyla başlayan Maltepe'deki oy sayımı, 00:20'de bitti. YSK, sayımın ivedilikle bitmesi için İlçe Seçim Kurulu’na “kurul sayısını artırma yetkisi” vermişti. YSK kararıyla kurul sayısı önce 2 'ye düşürülmüş daha sonra 6’ya çıkartılmıştı.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Sayımın ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Oyları bir kez de tersten sayacağız diye tutturmazlarsa eğer Maltepe son sandıklar sayıldı ve İstanbul’da yeniden sayım işlemi bitti. Mazbataya gelince 1 Nisan tarihinden itibaren mazbata verilmeliydi, 15 gündür gasp edilen mazbatamızı alacağız yarın.." dedi.

SON DURUM: İMAMOĞLU, YILDIRIM'IN 13 BİN 801 OY FARKLA ÖNÜNDE

1089 sandığın sayıldığı Maltepe'de, 20 sandığın sayım işlemi sürüyor. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Maltepe'deki sayımla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 20.20. Maltepe'de sayılmayı bekleyen sadece YİRMİ sandık kaldı. Kurul ara vermezse, sayım 23.45 sularında sona erer. Son tabloya göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu, AKP'li Binali Yıldırım'ın 13.801 oy önünde." dedi.

Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Saat 23.50... Ve Maltepe'de sayılmayı bekleyen sadece 4 sandık kaldı..." ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Sayım işleminin sona ermesiyle birlikte ıslak imzalı oy tutanaklarının birleştirme süreci başlayacak.

Sabah yeniden toplanacak olan Maltepe İlçe Seçim Kurulu ıslak imzalı oy tutanakları birleştirecek, kurullar imzalarını atacak. Sonuçlar İl Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

Sonuçlar YSK’nın veri tabanına işlenecek ve YSK’nın kararı beklenecek.

NE OLMUŞTU?

YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı. 1089 sandıktan, 158'inin sayımının devam edilmesine karar verilmişti.

'İVEDİLİKLE SAYILSIN'

YSK’nin kararı sonrası Maltepe 1 ve 2 Nolu seçim kurulu, iki konuda görüş sordu. Maltepe seçim kurulları “Terminal kurulması ve sayım işlemlerinin hızlandırılmasında tek başına ilçe seçim kurulu yetkili midir”, “Sayım işlemleri terminaller vasıtasıyla yapılabilir mi” sorularını sordu. YSK ise daha önceki kararları hatırlatarak “ilçe seçim kurullarınca sayımın ivedilikle tamamlanmalı” kararını iletti.