İmamoğlu'ndan Paris Belediye Başkanı'na geçmiş olsun mesajı



Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından Türkçe ve Fransızca yayınladığı mesajında "Sevgili @Anne_hidalgo, Notre Dame'i tahrip eden ateş, yalnızca Fransızların değil, bir bütün olarak insanlığın acısıdır. İstanbul halkı ile bağlantılı olarak, bu korkunç günde kalplerine acı dokunan tüm Parislilerin üzüntülerini paylaşıyorum" yazdı.

Sevgili Bayan @Anne_hidalgo, Notre Dame'i tahrip eden ateş, yalnızca Fransızların değil, bir bütün olarak insanlığın acısıdır. İstanbul halkı ile bağlantılı olarak, bu korkunç günde kalplerine acı dokunan tüm Parislilerin üzüntülerini paylaşıyorum. #NotreDame pic.twitter.com/SPWgLIe05b — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 15 Nisan 2019

İmamoğlu, Soyer ve Yavaş'ı tebrik etmişti

Paris'in Sosyalist Partili Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Türkiye'de yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere CHP adaylarını Türkçe tebrik etmişti.

Hidalgo, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı Türkçe mesajında, "Türkiye'nin ve özellikle Ankara, Istanbul ve Izmir'in çoğulcu demokrasiye, adalete ve temel hak ve özgürlüklere inanan yeni Belediye Başkanlarını kutluyoruz. Paris'in dostluğundan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullanmıştı.