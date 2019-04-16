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Fatma Şahin, Gaziantep'te 'başkanlık' sistemine geçiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 yıldır yönettiği büyükşehir belediyesinde "yeni bir yönteme ihtiyaç olduğu" gerekçesiyle 'başkanlık modeli uygulanacağını açıkladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 16 Nisan 2019 Salı, 20:33

[Haber görseli]Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'başkanlık sistemi'ni yerelde uygulama kararı aldı. Yeni yönetim sistemi kapsamında genel sekreter yardımcılıkları kaldırıldı, 28 daire başkanlığı 18’e indirildi, daire başkanlıklarına bağlı 98 olan müdürlük sayısı 69’a düşürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Vatandaşa verdiğimiz sözü tutabilmemiz için kurumsal kapasitemizde yapısal dönüşüme gitmemiz gerekiyordu. Özellikle vatandaş odaklı, hızlı, aktif yeni bir metodolojiye gidiyoruz, interaktif bir modelle birimleri birleştiriyoruz. 28 birimi, 18’e düşürerek, şube müdürlüklerinde ciddi bir küçülmeye giderek, daha verimli, daha hızlı, daha aktif, 2 milyon vatandaşın yaşam kalitesini ilgilendirecek yeni bir modele geçiyoruz. Bu model şu an başkanlık modelinin yerelde ilk modeli olacak." dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

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