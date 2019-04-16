Prof Dr. İbrahim Kaboğlu: Olağanüstü itiraz mazbataya engel değil

Kaboğlu’nun sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:



- Mazbata verilmeden olağanüstü itiraz yapılabilir mi?



Olağanüstü itiraz, “tutanağın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebiyle” yapılır. 298 sayılı yasa madde 130/3’ün bu amir hükmü gereğince, başvurunun, il birleştirme tutanağının düzenlendiği 1 Nisan’dan itibaren 7 gün içinde yapılması gerekiyordu. Bu nedenle, başvurunun reddi gerekir. Eğer, olağan başvuru yollarının beklenildiği öne sürülürse, bu durumda da süre koşulu gerçekleşmiş değildir; çünkü Maltepe sayımları nedeniyle olağan itirazlar henüz sonuçlanmış olmadığından, 7 günlük süre başlamış değildir. Zira, yasa maddesi açık olup herhangi bir istisnaya olanak tanımamaktadır. İtiraz süre yönünden reddedilmelidir.



- ‘Mazbata verilmesin’ başvurusu yapılabilir mi?



Başvuru ile mazbata arasında doğrudan ilişki bulunmamaktadır. Mazbata, 1 Nisan tutanağını izleyen günlerde verilmeliydi; verilmediğine göre ve olağan başvuru yolları da oy farkını ortadan kaldırmadığına göre, Maltepe’deki sayımlar sonuçlanmak üzere olduğundan; İl Seçim Kurulu, yeni bir birleştirme tutatanağı hazırladıktan sonra, mazbatayı gecikmeden vermesi gerekir. Zira, olağanüstü başvuru yolunun kullanılması, mazbatanın verilmesine engel değildir.