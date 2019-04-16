Şimdi ne olacak? CHP: İstanbul yenilenirse...

CHP’de 31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmasına karşın seçimin yenilenmesinin gündeme gelmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı seçiminin de “murdar olduğu” gerekçesiyle yenilenmesine yönelik talepte bulunulması değerlendiriliyor.

CHP içinde Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul seçimlerini kazanmasının dışında başka bir durumun kabul edilmeyeceği vurgulanırken, AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın günler sonra “seçimin murdar olduğu” açıklamasını yapması farklı senaryoları gündeme getirdi. CHP kaynakları, İstanbul’da uzayan süreçle seçimlerin usulsüz olduğu algısının yaratılmak istendiğine işaret ederek, Binali Yıldırım’ın önceki gün yaptığı basın toplantısının da bu amaçla gerçekleştirildiğine işaret ediyor. Bu kapsamda İstanbul’da seçimin yenilenmesinin gündeme gelmesi durumunda CHP’nin nasıl bir tavır alacağı ve ne tür bir politik söylem üzerinden süreci yürüteceği konusunda parti içinde bazı öneriler konuşulmaya başlandı.

Kararlılık sürüyor

Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık iki haftadır hiçbir açıklama yapmayan Binali Yıldırım’ın önceki gün seçimin murdar olduğu yönündeki açıklamasını bazı genel başkan yardımcılarıyla birlikte değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar İmamoğlu’nun kazanmasının dışında başka bir durumun kabul edilmeyeceği yönündeki kararlılığa karşın, seçimin yenilenme ihtimali üzerine de bir değerlendirme yaptığı belirtildi. Yapılan ilk değerlendirmede, İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin gündeme gelmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı seçiminin de yenilenmesine yönelik talepte bulunulması önerildi. CHP içinde bu konuda yapılan ilk değerlendirmelerde “Böyle karar aldırırlarsa o zaman Cumhurbaşkanlığı seçimi de murdar. İlk masaya süreceğimiz konu bu olur. O seçimlerde pek çok şaibe var” görüşü belirtildi.

CHP yöneticilerinin, 24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde kamu kaynaklarının bir aday için kullanılması, CHP adayına verilen oyların geçersiz sayılması, sahte seçmen sayımı gibi pek çok usulsüzlük olduğuna işaret ederek, “Masaya konulacak birçok konu var. Aynı seçmen listeleriyle yapalım” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.