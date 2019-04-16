CHP lideri Kılıçdaroğlu: İstanbul’u kaybettiler, gereksiz direniyorlar



Kılıçdaroğlu, dün TBMM’deki makamında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerini kabul etti. Görüşmede üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun İstanbul seçimleriyle ilgili yaşanan süreci değerlendirdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencilerinin soruları üzerine Kılıçdaroğlu’nun demokrasilerde kazanmak kadar kaybetmenin de olduğunu belirterek, “İktidar partisi İstanbul’da yerel seçimleri kaybetti” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.



İstanbul’da gereksiz bir direnç olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu’nun, iktidarın itirazlarının zamanı uzatma amacıyla yaptığına işaret ederek, “Bunlar doğru değil. Bunların aşılacağına inanıyorum” diye konuştuğu öğrenildi.



Kılıçdaroğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu’nun kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen adaylara mazbata vermemesi konusundaki soruya ise “Belediye başkanı olamaz deniliyor. Niye belediye başkanı olmayacak? Bu Türkiye’de demokratik standartların çok gerilediğini gösteriyor” dediği belirtildi.