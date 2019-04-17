Kaftancıoğlu: Seçimin tekrarını gerektirecek belge yok

İstanbul'da oy sayım işlemi 17'nci günün ilk dakikalarında sona erdi. Dün saat 09:20 itibarıyla başlayan Maltepe'deki oy sayımı, 00:20'de bitti. YSK, sayımın ivedilikle bitmesi için İlçe Seçim Kurulu’na “kurul sayısını artırma yetkisi” vermişti. YSK kararıyla kurul sayısı önce 2 'ye düşürülmüş daha sonra 6’ya çıkartılmıştı.

CHP İstanbul İl Başakanı Canan Kaftancıoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına konuk oldu. Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 13 bin 785. Bugün itibarıyla mazbatanın alınmasında hiçbir engel yoktur.

Dilekçede 'tam kanunsuzluk' deniyor ama somut değil.

Seçimin tekrarını gerektirecek belge yok. İstanbul'daki seçim yüzde 100 temiz bir seçimdir. Bu seçim Türkiye'deki tüm seçimler kadar temizdir."

ŞİMDİ NE OLACAK?

Sayım işleminin sona ermesiyle birlikte ıslak imzalı oy tutanaklarının birleştirme süreci başlayacak.

Sabah yeniden toplanacak olan Maltepe İlçe Seçim Kurulu ıslak imzalı oy tutanakları birleştirecek, kurullar imzalarını atacak. Sonuçlar İl Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

Sonuçlar YSK’nın veri tabanına işlenecek ve YSK’nın kararı beklenecek.