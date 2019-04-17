Maltepe'nin birleştirme tutanağı İl Seçim Kurulu'na gidiyor

Maltepe'deki bin 89 sandıktaki yeniden sayım işlemi sona erdi. Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi için hiçbir hukuki engel kalmadı. Maltepe birleştirme tutanağı, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nden İl Seçim Kurulu'na gönderildi. Maltepe’deki birleştirme tutanakları tamamlandı, Çağlayan’daki il seçim kuruluna götürülüyor.

ALİ KILIÇ MAZBATASINI ALDI

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da mazbatasını aldı.

Son durum ise; 309.000 oyun yeniden sayıldığı Maltepe'de fark yalnızca 293 azaldı.

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Maltepe'den aktardığına göre; demokrasi nöbetindeki yurttaşlar artık İl Seçim Kurulu'ndan gelecek 'mazbata' telefonunu bekliyor.

309 BİN OYDA FARK 293 AZALTI

Maltepe’de kullanılan 309 bin oyun tamamı yeniden sayıldı. Günler süren yeniden sayımda AKP lehine fark 293 oy azaldı. İmamoğlu ile rakibi Yıldırım arasındaki oy farkı ise 13 bin 781 olarak şekillendi.