Maltepe tutanakları İl Seçim Kurulu'na ulaştı

Maltepe'deki bin 89 sandıktaki yeniden sayım işlemi sona erdi. Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi için hiçbir hukuki engel kalmadı.

Maltepe'de itirazlar üzerine yeniden sayılan 1089 nolu sandığın birleştirme tutanağı hazırlandı. Hazırlanan birleştirme tutanağı yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul İl Seçim Kurulunun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

İlçe Seçim Kurulu görevlilerince getirilen dosya içerisindeki birleştirme tutanağı İl Seçim Kuruluna teslim edildi. Bu sırada polis ekiplerinin İl Seçim Kurulu önünde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Sonuçların İl Seçim Kurulunca YSK sistemine girilmesinin ardından İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin son verilerin açıklanması bekleniyor.

AKP'DEN YENİ HAMLE

AKP, Maltepe’deki ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK’ye iptal başvurusunda bulundu.

ALİ KILIÇ MAZBATASINI ALDI

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da mazbatasını aldı.

Son durum ise; 309.000 oyun yeniden sayıldığı Maltepe'de fark yalnızca 293 azaldı.

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Maltepe'den aktardığına göre; demokrasi nöbetindeki yurttaşlar artık İl Seçim Kurulu'ndan gelecek 'mazbata' telefonunu bekliyor.

309 BİN OYDA FARK 293 AZALTI

Maltepe’de kullanılan 309 bin oyun tamamı yeniden sayıldı. Günler süren yeniden sayımda AKP lehine fark 293 oy azaldı. İmamoğlu ile rakibi Yıldırım arasındaki oy farkı ise 13 bin 781 olarak şekillendi.