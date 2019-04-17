“Yolsuzluk Gökçek’in fıtratında var” sözleri hakkında karar

Eski CHP milletvekili Aylin Nazlıaka'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Bir basın açıklamamda “Yolsuzluk Gökçek’in fıtratında var” dediğim için bana tazminat davası açan GÖKÇEK, yine kaybetti. Yargıtay, sözlerimin hakaret olmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı. Kararı beğenenlerden alırım bir fav"
Bir basın açıklamamda “Yolsuzluk Gökçek’in fıtratında var” dediğim için bana tazminat davası açan GÖKÇEK, yine kaybetti. Yargıtay, sözlerimin hakaret olmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı. Kararı beğenenlerden alırım bir fav 😉— Aylin Nazlıaka 🇹🇷 (@AylinNazliaka) 17 Nisan 2019