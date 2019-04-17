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“Yolsuzluk Gökçek’in fıtratında var” sözleri hakkında karar

Eski CHP milletvekili Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında söylediği “Yolsuzluk Gökçek’in fıtratında var” ifadeleri hakkında "Yargıtay, sözlerimin hakaret olmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı." dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba, 10:12

Eski CHP milletvekili Aylin Nazlıaka'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bir basın açıklamamda “Yolsuzluk Gökçek’in fıtratında var” dediğim için bana tazminat davası açan GÖKÇEK, yine kaybetti. Yargıtay, sözlerimin hakaret olmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı. Kararı beğenenlerden alırım bir fav"

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Aylin Nazlıaka, Melih Gökçek

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