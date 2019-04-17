“Yolsuzluk Gökçek’in fıtratında var” sözleri hakkında karar

Eski CHP milletvekili Aylin Nazlıaka'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bir basın açıklamamda “Yolsuzluk Gökçek’in fıtratında var” dediğim için bana tazminat davası açan GÖKÇEK, yine kaybetti. Yargıtay, sözlerimin hakaret olmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı. Kararı beğenenlerden alırım bir fav"



