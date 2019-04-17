AKP'den olağanüstü itiraz açıklaması: YSK incelesin diye ileri sürüyoruz, doğru olmayabilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, parti genel merkezinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Yavuz'un burada yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle:

''Sadece geçersiz oy sayımıyla AK Parti lehine düzeltilen oy 5 bin 594. Maddi hata düzeltimi tüm oyların sayımına ilişkin düzeltmeler yapıldı. İstanbul'daki bütün sandıları baz aldığımızda sadece yüzde 10'u sayıldı. 13 bin 908-13 bin 800'lere gün gün aradaki farkın nasıl eridiğini size gösterebilirim.

''BU İŞİ CHP KURGULADI İDDİASINDA DEĞİLİM''

2 Nisan'da fark 24 bine inmiş. 5 Nisan'da 18 bine, 8 Nisan'da 15 bin civarında. Bugün itibariyle 13 binli rakamları telaffuz ediyoruz. Nasıl bu kadar oy aşağı düştü? Hiçbir şey olmamış ise... Biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Bizim de bir parça kusurumuz vardı. Ortada kanunun dışına çıkan seçim günü fark edemeyeceğimiz bir takım kanunsuz işlemler yapıldı diyoruz. Bir takım kanunsuzluklar yapıldı. CHP'nin tavrını anlamıyorum. Bu işi CHP kurguladı iddiasında değilim. CHP'ye de düşen bu kadar kanunsuz iş ve işlemleri onların da takip etmesidir.

''SEÇİM İŞLERİ YOLSUZLUĞU YAPILDI''

Bu iş CHP'ye yarasın diye yapıldı Ekrem İmamoğlu'na. İmamoğlu'na yarasın diye yapıldı diye bu kadar şüphe ile bu seçimin arkada kalmasına hiçbir partinin razı olmaması gerekir. Organize usulsüzlük yapıldı. Seçim işleri yolsuzluğu yapıldı.Partilerin denetimine uygun olmayan alanda bir şeyler oldu.'

Sandık başkanlarından kamu görevlisi olmayan toplam sayı 19 bin 623. 62 bin 560 kamu görevlisi görevlendirmemiz gerekirdi. Bunların 19 bin 623'ü kamu görevlisi değil. İçinde engeli olan kişiler var. Kamudan ihraç edilen var 12 kişi. Görevden uzaklaştırılanlar var. Askeri personel var. 32 kişi tespit ettik. Asker değil. İşsiz olanlar var çalışma kaydı hiç yok. Belediye şirketinde işçi olanlar var.

"BİZ SEÇİM SİSTEMİNE GÜVENİYORUZ"

Organize usulsüzlük yapıldı, iddiamız net. Biz seçim sistemine güveniyoruz, olan sistemle ilgili değil. Bir tezgah var organizasyon var. Bu seçimlerin temelini sandık sayım döküm cetvelleri oluşturur. Seçim günü torbalar sandık başkanları tarafından teslim alınır. O torbaları ne yapıyor güvenilir değilse ne yapıyor kimsenin bildiği yok.

"SANDIK BAŞKANLARI ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN USÜLSÜZLÜK VAR"

Diyor ki mevzuatımız 2 üye eline sayım döküm cetvelini alır sandık başkanı okur üyeler tık atmaya başlar aynı anda. Sonra bunlar karşılaştırılır çelişki varsa tekrar okunur aynı işlem yapılır. Sandık sonuç tutanaklarına gelmedim. Sayım döküm cetvelinde usulsüzlükler var. Bunlar kasıtlı bir şekilde yapılmıştır. Sandık başkanları üzerinden yürütülen usulsüzlük var. Sayım döküm cetvelinde fazla miktarda hatalar var.''

"SİSTEME BOŞ İMZASIZ İSİMSİZ MÜHÜR BASILMIŞ"

Sandık adedi kadar tutanak var 31 bin 280 sayım döküm cetveli var. 2 ile çarpın 62 bin 560 adet oluyor. Bunların yarısı sandıkları her birine yerleştiriliyor kalanı sandık başkanları üzerinden seçim kuruluna getiriliyor kurul tarıyor. Torbayı açıyorsunuz sayım döküm cetveli yok. Sisteme boş imzasız isimsiz mühürsüz girmişler.

''31 BİN 280 SAYIM DÖKÜM CETVELİNDEN 5 BİN 388'İ MÜHÜRSÜZ''

31 bin 280 sayım döküm cetvelinden 5 bin 388'i mühürsüzdür. 694'ü imzasızdır. 214 tanesi boş olarak sisteme girilmiştir. 10 bine yakın sayım döküm cetveli sorunlu temel çöktü.''

''İPTAL EDİLEN DÖRT YER VAR''

Bundan önceki seçimlerin hiçbirinde bu derece sandık başkanlarına dayandırılan bir usulsüzlük olmamıştır. Bu seçimlerdeki gibi sayım döküm cetvellerine dayandırılan usulsüzlük olmamamıştır. Kısıtlılar ölüler cezaevi seçmeni meselesi. Diyor ki bir CHP'li yetkili kısıtlıların oy kullandığını nereden biliyorsunuz diyor. YSK incelesin diye ileri sürüyoruz. Her ileri sürdüğünüz doğru olmayabilir. YSK'ya ileri sürüyoruz ama öncekiler o kadar bariz ki önceki iki şey. Sandık başkanlarında böyle bir kanunsuzluk yapılmamıştır demiyorlar. İptal edilen 4 yer var. Bu 4 yerde de bunlara dayandırılmıştır. Daha çok kısıtlıların oy kullanması söz konusu olmuş.

''2 BİN 308 KISITLI TESPİT ETTİK''

2 bin 308 kısıtlı tespit ettik. Bin 229 ölü 10 bin 290 cezaevi seçmeni 236 yerlerim yeri cezaevi olan cezaevi seçmeni 5 bin 287 de hükümlü olmasına rağmen seçmen listelerinde yer alanlar. Verdiğim bütün rakamlar İstanbul'a ilişkindir. Buradakilerin hiçbirinin karşılığında oy kullanamaz şerhi yoktur. Oy kullanamaz şerhi düşenleri ayırdık. Onlar yok bunun içinde.Cezaevinde bulunanların birinci adresi cezaevi olamaz. 10 bin 290 kişi cezaevinde seçmen ve oy kullanmış. Bu kadarı yanına şerh düşülmeden seçmen kayıtlarında var. Bağcılar'da Avcılar'da.. Kısıtlıların yerine de oy kullanılmış olabilir. YSK bakacak. İptal edilen 4 yerde de böyle oldu. Bir de kayıp oy ve pusulalar var. Yaklaşık 100-150 tane var gibi görülüyor. Sandık başkanları üzerinden bir seçim kurlunda diyorum ki birileri her türlü cezai müeyyideyi göze alarak bir şeyler yaptı diyorum.

''SANDIK BAŞKANLARI GÖZÜNÜ KARARTTI''

Sandık başkanları gözünü kararttı yer yer. Bir kısım memur üyeler de böyle davranmış olabilir seçim kurulunda gözünü karartıp bir şeyler yapılmış olunduğunu ifade eden bir takım hususların varlığına işaret ediyorum.

Mesela bizim 182 oy CHP'ye gitmiş. CHP'nin 87 oyu Vatan Partisi'ne gitmiş. Bağımsız birinin aldığı 1 oy bize yazılmış. Bu sıradan bir kaydırma işlemi olabilir mi? İtiraz ettik düzelttik. İmzalar öncesinden sandık kurulu başkanı tarafından kurul üyelerinden alınıyor. O kadar ince bir işçilik çıkarıyorlar ki... Sayım döküm cetveli Fatih 3 bin 183 No'lu sandık aldığımız oy 116 CHP 151. Burada bizden fazla almış. Tutanakda da sorun yok ama aynı sandık seçim kurulunda girerken oranın görevlileri memur olması gerekir o da AK Parti'ye 0 giriliyor.''

"BEYİN TAKIMI KİMSE..."

24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan bir kurgu var çalışma var. Teamüden yani bilerek isteyerek yapılmıştır. 24 Haziran seçimleri öncesinden başlıyor bu. 24 Haziran seçimlerin en fazla bir milletvekiline etki edebilirlerdi. İstanbul'da el değiştirelim diye ne kadar imkanı varsa hepsini o güne hazırladılar. Bunu sadece bir yerin kurgulaması mümkün değil. Bu işin beyin takımının kim olduğunu önümüzdeki günlerde konuşmamızda fayda var. Beyin takımı kimse orada bütün güçleri birleştirmeyi becermiş.

''ASLINDA HİÇBİR YERDE OY KULLANMAMASI GEREKİR''

Kanun hizmetinden kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçme hakkına da sahip değildirler diyor kanun. Şimdilik böyle bir iddiada bulunmadık. Aslında hiçbir yerde oy kullanamaması gerekir.

BÜYÜKÇEKMECE'DE NE OLDU?

Büyükçekmece'de ne oldu ona bakalım. Büyükçekmece Belediyesi'ndeki bir işçi Mehmet Özgür Samanlı adında ilçe nüfus müdürlüğünde görevlendiriliyor 28 Mart 2017'de. Daha 24 Haziran seçimlerinden önce bu kişi 7 bin 282 kişiyi İstanbul dışından seçmen kaydı yaptı soruşturma devam ediyor. 24 Haziran seçimlerinde seçmen ama 31 Mart'ta seçmen değil ne oldu bunlar? Askı sürecinde dondurulan var. Bu sayı demek 2 binli rakamlardan ibaret değil. Bu seçmenlerin nakil olması meselesi değil. 14 boş arsa kullanılarak oradan numarayı alıyor boş arsaları ev gibi gösteriyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı ama henüz gitmedi. 36 inşaat 35 sahte adres. Kapı numarası vermiş okula hayali. Evrakta sahtekarlık yapılmış görevi ihmal var suistimal var. 4 bin 200 fark var orada. Bu seçimleri etkilemez mi? Elbette etkiler. Burada seçim işleri yolsuzluğu var. Kanun dışına çıkılan her hadise seçim işleri yolsuzluğuna girer. İstanbul seçimleri baştan sona şüphelidir artık dedik. Bu yolsuzluğu arındırmak YSK'ya aittir. Anayasa'nın 79. maddesien göre seçimlerinde önce ve sonra bütün yolsuzlukları şikayet ve itirazları kararı bağlamak YSK'nın görevidir. Son söz YSK'ya aittir. Seçimlerin iptali ve yenilenmesine dönük olağanüstü itiraz yolunu kullanalım dedik dün YSK'ya giderek dilekçemizi teslim ettik. Bu kanunun dışına çıkan burada rol alan herkesi gelin ortaya çıkartalım.

SORU-CEVAP

-Kayıt dışı aktörler var mı?

Biz CHP'nin bu işin içinde olmadığını düşünmek istiyoruz. CHP tavrıyla bu işin içinde olmadığını hissettirsin istiyoruz. Seçim güvenliği hepimize lazım. Ama CHP İstanbul büyükşehir belediye başkanlığını almanın heyecanı içerisinde aslında o da ayağına kurşun sıkıyor. AK Parti çok yüksek bir oy aldı. CHP de bu işin içerisinde etkinin olmadığını gösteren adımlar atsın istiyoruz. Kayıt dışı aktörler var. Bu iş organize bir iş. İstanbul'u alsaydık bilr takip etmek boynumuzun borcudur. CHP heyecan içerisinde bunları görebilecek halde değil. Bildiğimiz çok şey var.''

- FETÖ ilişkisi var mı? Yurt dışı bağlantısı var mı? Bahsettiğiniz beyin kim?

YSK'nın sisteminden kaynaklanan bir şey fark etmiş değiliz. Sandık başı ve seçim kurulundaki iş ve işlemlerden kaynaklanan rakamlar var. YSK 28 bin diye açıklıyor düzeltildikçe eriyor. 12 kişi FETÖ'den ihraç edilen bu sandık başında rol almıştır. 9 sandık başkanı 3'ü de memur üye olarak. FETÖ'den ihraç edilenlerin yakınları da rol alamaz mı? Bunlar kamu görevlisi değil de önemli kısmı. O günden sonraki yöntemlere baktığımızda sosyal medya hareketliliğine baktığımızda bu işler sanki onların aktif rol aldığını gösteren işaretlerle dolu.

Fatih Portakal'a yanıt - VİDEO

Fatih Portakal... Bunu FETÖ unsurları ile aynı anda söyledim ama o anlamda ithamım yok. Bir video paylaşmış pot üstüne pot kırmaya devam diye videomu yayınlamış. Basın açıklamasında bulunduktan sonra cevap veriyorum basın mensupları bazı şeyler soruyor cevap veriyorum bir kısmı dışarıda kalmış basın mensuplarının arkadaşlar özür dilerim farkı söyleyip gidecektim dedim gittim. Bunda ne var? Sanki biz düzmece belge bilgi hazırlıyoruz gibi yansıtmanın anlamı ne? Birileri yakaladık diyor. FETÖ unsurları bunu sunuyor servis ediyor''