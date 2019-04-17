Maltepe'de sayım bitti... MHP'den olağanüstü itiraz başvurusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul'un Maltepe ilçesindeki seçimin iptal edilmesi talebiyle İlçe Seçim Kurulu'na olağanüstü itiraz başvurusu yaptı.



Maltepe’de AKP’nin itirazı üzerine yeniden sayılmaya başlanan oy işlemi tamamlanmış ve sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na ilişkin oy pusulalarının sayımı tamamlandıktan sonra tutanaklar birleştirilmeye başlanmıştı.



Dün gece tamamlanan sayımların sonuçlarına göre, AKP lehine fark 293 oy azaldı. İmamoğlu ile rakibi Yıldırım arasındaki oy farkı ise 13 bin 781 olarak şekillendi.