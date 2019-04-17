Mehmet Özhaseki’den ’zoraki evlilik’ açıklaması

Ankara'da rakibi Mansur Yavaş karşısında seçimi kaybeden AKP adayı Mehmet Özhaseki'nin, Kayseri'de AKP'lilere hitaben yaptığı bir konuşmada "MHP ile bizim birlikteliğimiz zoraki evliliğe benziyor. Kızla oğlan birbirini sevmez ama evlenmek zorunda kalırlar. Bizimki de tıpkı onun gibi bir şey" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

Özhaseki iddiaları yalanlayarak şunları kaydetti:



"Cumhur İttifakı; bizzat milletin kurduğu ve temelinde 2023, 2053 ve 2071 gibi stratejik hedeflere ulaşmayı amaçlayan iki siyasi partinin buluşmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle ’Cumhur İttifakı pazara kadar değil mezara kadardır.’ Şahsımın da görüşleri bu şekildedir. Hal böyleyken hafta sonu Kayseri’de yaptığımız bir ziyaret sırasında ittifak ortağımız MHP’ye dair tırnak içerisinde verilerek söylediğim iddia edilen sözler yalan ve iftiradan ibarettir. Sarf etmediğim esef verici sözler haberleştirilerek şahsıma itibar suikasti yapılmaya çalışılmıştır. Yalan haber yapan gazete ile ilgili hukuki süreç bugün itibariyle başlatılacaktır."