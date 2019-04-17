Fatih Portakal'dan AKP'li Yavuz'a jet yanıt

Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un kendisi hakkındaki ithamlarına Twitter'dan yanıt verdi.

AKP'li Yavuz, bugün yaptığı basın toplantısında "Fatih Portakal bir video paylaşmış. 'Pot üstüne pot kırmaya devam' diye videomu yayınlamış. Basın açıklamasında bulunduktan sonra cevap veriyorum, basın mensupları bazı şeyler soruyor cevap veriyorum. Bir kısmı dışarıda kalmış basın mensuplarının "Arkadaşlar özür dilerim farkı söyleyip gidecektim" dedim gittim. Bunda ne var? Sanki biz düzmece belge bilgi hazırlıyoruz gibi yansıtmanın anlamı ne? Birileri yakaladık diyor. FETÖ unsurları bunu sunuyor servis ediyor." dedi.



Portakal'ın yanıt tweetleri şöyle:



Asıl şimdi siz pot kırdınız Aliİhsan Yavuz Bey. Ekibiniz daha dikkatli olabilirdi. Ben böyle video paylaşmadım ve paylaşmam. Canlı yayın yaptığım için bilirim. Dil sürçmesi olarak düşünmüştüm. Yazık! Bir de bana FETÖ hiç yapışmaz bilesiniz, aklınızda bulunsun.

Bir de Ali İhsan Yavuz Bey özür beklemiyorum sizden, canlı veya sonrasında düzeltmeniz yeterli. Ve ekibinizden bu yanlış bilgilendirmenin nedenini özellikle öğreniniz. Çünkü kameraların önünde siz varsınız. Kasıtlı olabilir mi acaba? Düşününüz lütfen...

Asıl şimdi siz pot kırdınız #AliİhsanYavuz bey. Ekibiniz daha dikkatli olabilirdi.Ben böyle video paylaşmadım ve paylaşmam. Canlı yayın yaptığım için bilirim. Dil sürçmesi olarak düşünmüştüm. Yazık! Bir de bana #fetö hiç yapışmaz bilesiniz, aklınızda bulunsun. — fatih portakal (@fatihportakal) 17 Nisan 2019