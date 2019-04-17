Karamollaoğlu'ndan genel merkez açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Çalışmalarımız birkaç binada devam edecek. Temelli kalacağımız bir yer bulana kadar bir yer kiralayabiliriz. Buna da önümüzdeki haftalar içinde şahit olacaksınız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Saadet Partisi'nin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının vicdani olmayan ve karşılığı bulunmayan bir yaklaşımla tahliye edildiğini belirterek, itirazlarının adli merciler nezdinde devam ettiğini söyledi.

Karamollaoğlu, tahliye sürecinin sadece partilileri değil, vicdan sahibi herkesi derinden yaraladığını dile getirerek, partisinin Yüksek İstişare Kurulu toplantısında dün yeni bir genel merkez binası yapılması için kampanya başlatma kararı alındığını anımsattı.

Bu kampanyanın parti teşkilatı ve milletten alınan cesaretle yapıldığını kaydeden Karamollaoğlu, "Biz, herkesten bu desteğin kısa zamanda beklediğimiz noktaya çıkacağını ümit ediyoruz. Çalışmalarımız birkaç binada devam edecek. Temelli kalacağımız bir yer bulana kadar bir yer kiralayabiliriz. Buna da önümüzdeki haftalar içinde şahit olacaksınız." diye konuştu.



Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin Çamlıca Cami'siyle ilgili ifadelerini eleştirmesini değerlendiren Karamollaoğlu, AKP iktidarının "algı" ve "vergi" operasyonlarında maharetli olduğunu savundu.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin "cami düşmanı" olarak ilan edildiğini, bu durumun AKP'nin ne kadar acıklı ve çaresiz kaldığının göstergesi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Allah muhafaza etsin, bir zamanlar soğan sıkıntısı çekildiğinde soğan lobisinden bahsedenler, şimdi millete yedirecek soğan bulamıyorlar, patates bulamıyor, ithal ediyorlar. Bu acziyet, gösterdikleri dikkatsizlikten, uyguladıkları yanlış ekonomik politikalardan kaynaklanıyor, israftan ve yolsuzluktan kaynaklanıyor. Biz, oraya dikkat çekebilmek için bu caminin israfa vesile olduğunu söyledik. Çünkü camiler ihtiyaç için yapılır. Camiler ibadet yeridir, gösteriş yeri değil. 'Tarihe damga vuralım' diye bir cami inşa edilmez."

Yeniden Refah Partisi binaya taşınmaya başladı

Öte yandan, Saadet Partisinin binayı tahliye etmesinin ardından Yeniden Refah Partisi binaya taşınmaya başladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı olduğu ETAŞ'a ait binada kiracı olan ve şirket tarafından açılan davayı kaybeden Saadet Partisinin genel merkezinde, 11 Nisan'da başlayan tahliye işlemleri tamamlandı.

Saadet Partisinin binayı tahliye etmesi üzerine, Yeniden Refah Partisinin binaya taşınma süreci de başladı.

İlk olarak bina dışına partinin isminin ve ambleminin yer aldığı bayrakları asan parti yetkilileri, binada ilerleyen günlerde kapsamlı tadilat yapılacağını bildirdi.