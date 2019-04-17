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Saraçhane'de mahşeri kalabalık! İBB, yeni Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek mazbatasını aldı. İmamoğlu'nun mazbatayı aldıktan sonra geleceğinin belirtilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni için hazırlıklar başladı. İBB binasının bulunduğu Fatih'te Saraçhane Meydanı'na çok sayıda yurttaş toplandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba, 17:19

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeni Başkanı Ekrem İmamopğlu'nu bekliyor. Belediye binasında devir teslim için hazırlıklar başladı. Bina çevresine güvenlik önlemleri artırılırken, içeride ise devri teslim hazırlık yapılıyor. İBB binasının bulunduğu Fatih'te Saraçhane Meydanı'na çok sayıda yurttaş toplandı.

CHP'nin hem eski hem de yeni meclis üyeleri Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için binaya geldi.

CHP'nin eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever yapılan hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Eski ve yeni meclis üyelerinin İmamoğlu'nu karşılayacaklarını söyleyen Gülsever, "Mevlüt Uysal ile görüşüldü. Ekrem İmamoğlu'nun gelişine denk gelen saatte burada olacak. İmamoğlu burada önce eski ve yeni CHP’li meclis üyelerine teşekkür konuşması yapacak. Daha sonra Uysal'ı makamında ziyaret edecek ve devir teslim gerçekleştirilecek." dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

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