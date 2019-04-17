Muharrem İnce'den 'mazbata' mesajı

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu kutladı. İnce Twitter hesabıdan şu mesajı paylaştı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve seçim kaybedenlerin mızıkçılığına rağmen mazbatasını alan @ekrem_imamoglu’nu, İstanbul İl örgütümüzü kutluyorum, başarılar diliyorum. Hak yerini buldu.

Şimdi sıra İstanbul’a ve oy versin/vermesin tüm İstanbullulara hizmet etmekte.