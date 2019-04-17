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Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Ekrem İmamoğlu'nun bugün mazbatayı almasının ardından İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanlığı yarışında aday olan Muharrem İnce'nin kendisine attığı mesajı paylaştı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba, 20:11

[Haber görseli]Ekrem İmamoğlu’nun bugün mazbatayı almasının ardından Fox TV spikeri İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce’nin kendisine attığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatayı almasının ardından İsmail Küçükkaya’ya ‘adam kazandı’ mesajı gönderdi.

İsmail Küçükkaya, ekran görüntüsünü ‘Muharrem İnce'den mesaj geldi. ‘Adam kazandı ☺️'. Yazdı ve ekledi: ‘Biz kazanana kazandı deriz' diye ekledi.' diyerek paylaştı.

İşte o paylaşım:

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce

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