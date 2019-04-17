Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Ekrem İmamoğlu’nun bugün mazbatayı almasının ardından Fox TV spikeri İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce’nin kendisine attığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.
Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatayı almasının ardından İsmail Küçükkaya’ya ‘adam kazandı’ mesajı gönderdi.
İsmail Küçükkaya, ekran görüntüsünü ‘Muharrem İnce'den mesaj geldi. ‘Adam kazandı ☺️'. Yazdı ve ekledi: ‘Biz kazanana kazandı deriz' diye ekledi.' diyerek paylaştı.
İşte o paylaşım:
Muharrem İnce’den mesaj geldi. ‘Adam kazandı ☺️’. Yazdı ve ekledi: ‘Biz kazanana kazandı deriz’ diye ekledi. pic.twitter.com/Z3kBC1W48s— Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) 17 Nisan 2019