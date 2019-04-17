Ekrem İmamoğlu'ndan Mevlüt Uysal'a: Uğurlar olsun

İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Mevlüt Uysal, başkanlık mührünü İmamoğlu’na verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı. "İstanbul halkının verdiği emaneti taşımakla görevli olduklarını dile getiren Uysal, “Bu seçimde, süreci hep beraber takip ettik. Şu anda, İstanbul İl Seçim Kurulu, mazbatayı Ekrem Bey’e verdi. Biz de emaneti, seçim hukuku gereği Ekrem Bey’e devrediyoruz. Süreci hep beraber takip ediyoruz. Nihayetinde halkın emanetçisiyiz. Bu emaneti şimdiye kadar taşıdık ve Ekrem Bey’e teslim ediyoruz. Mührü veriyoruz. Kendisine hayırlı olsun diyoruz.” dedi.

"UĞURLAR OLSUN"

Ekrem İmamoğlu ise, konuşmasının ardından "müsaadenizi isteyelim" diyen Uysal'ı "Uğurlar olsun" diyerek uğurladı.