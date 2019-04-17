Bomboş bir dilekçe

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AKP’nin itiraz Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunduğu dilekçesini değerlendirerek, “AKP’nin dilekçesinde, seçimin yenilenmesini gerektirecek hiçbir belge, bilgi, delil yok” dedi.

Muharrem Erkek dün Sarıyer’deki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un açıklamalarına yanıt verdi. Yavuz’un yanlış bilgiler verdiğini anlatan Erkek, “Biraz önce AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yavuz’un 2 saati aşkın açıklamalarını hep birlikte dinledik. Tekrar edelim, 31 Mart seçimlerinden birkaç gün önce ‘dünyanın en güvenli seçimlerini biz yapıyoruz’ diyen Yavuz, bugün yine seçimlerdeki usulsüzlüklerden, kanunsuzluklardan bahsetti. Ama açıklamaların tamamına bakıldığında İstanbul seçimlerini kaybetmenin hezeyanı ile yapılan ve içeriğinde son derece yanlış bilgiler ihtiva eden bir açıklama ile karşı karşıya kaldık” dedi. AKP’lilerin “tüm oylar sayılsa bazı şeyler değişir” sözlerini değerlendiren Muharrem Erkek, “İstanbul’da tüm geçersiz oyların yeniden sayımı bitti. Hani diyorlar ya ‘tüm oylar sayılsa bazı şeyler değişir.’ Hayır değişemez. Çünkü 6 ilçede gördük bunu. Sonuç değişmedi. Örneğin, Çekmeköy’de bizim lehimize arttı. YSK bir karar aldı, 22 ilçede 57 sandık belirledi. Bu 57 sandıkta ‘tümünü sayın’ dedi. Sondaj deniyor. 57 sandık tümü yeniden sayıldı. Yeniden yeniden sayım, seçim güvenliğini ve demokrasiyi yok eder. O yüzden YSK doğru bir kararla oyların tümünün sayılmasını kabul etmedi. Normalde geçersiz oylar sandık başında itiraz edilmediğinde sayılmaz. Daha önce olmadı bu, ama sayıldı” diye konuştu.

‘Süreci yürüteceğiz’

Muharrem Erkek, “Hukuku katlettiler, biz hukuk içerisinde kalarak süreci sürdüreceğiz. Diyorlar ki 5 bin 388 oy sayım döküm cetvelinde mühür yok. Ya siz referandumda YSK’ye dilekçe verdiniz, milyonlarca oy pusulasını geçerli kılın diye dilekçe verdiniz. Milyonlarca mühürsüz oylar geçerli sayılsın diye dilekçe verdiniz. AK Parti’nin açıklamaları böyle devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı’nın mazbatası da iptal edilebilir. AKP’nin dilekçesinde, seçimin yenilenmesini gerektirecek hiçbir belge, bilgi, delil yok. İçi, altı bomboş bir hukuksuz taleple karşı karşıyayız. İtiraz tabii ki haktır. Ama bir hakkın kötüye kullanımını hukuk sistemi korumaz. Bir hakkı kötüye kullanarak siz, İstanbul’un iradesini zedeliyorsunuz. Milli iradeyi sakatlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Seçimlerin sonucunun değişmesi için aradaki farkın üzerinde kısıtlının oy kullandığını ispat etmek gerektiğini kaydeden Muharrem Erkek, “Tam kanunsuzlukla başvurdular. 4 yerde seçim yenilenecek bu dönemde mesela Yusufeli’nde 1 oy farkla bitti seçim. 2 kısıtlının oy kullandığı tespit edildi. Tekrarlanması doğru seçim. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri kanununun 7. ve 8. maddeleridir burada önemli olan. Seçimin sonucunu etkileyecek haller budur. Bu 2 maddeye bakar YSK. Der ki kanuna göre oy kullanmaması gereken kişiler oy kullanmış mı? Seçmen olamayacak kişiler, bunlara bakar. Listede de olması yetmez. Farktan Yüksek oy kullanmış olması gerekir" dedi.