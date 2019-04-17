İttifak ‘temsile’ izin vermedi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yeni dönem ilk toplantısına MHP ve AKP gruplarının ittifakı “temsil adaletini” sakatladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in çabası karşılıksız kaldı.

İttifak sonucunda birinci ve ikinci başkanvekillerine MHP’li ve AKP’li meclis üyeleri seçildi. 5 kişilik Encümen’e CHP üye seçtiremedi, Encümen’e 3 MHP’li ve 2 AKP’li girdi. 45 kişilik MHP ve AKP grubu tüm oylamalarda blok halinde oy verdi. Mecliste 28 üyesi bulunan CHP’nin, mecliste grubu bulunmayan ancak 3 üyesi bulunan İYİ Parti, bir üyesi bulunan DPi ve 2 üyesi bulunan HDP’nin de komisyonlara üye vermesi yönündeki teklifi, MHP ve AKP ittifakının blok oy vermesi nedeniyle 45’e karşı 34 oyla reddedildi.

Belediye Başkanı Seçer, “Temsilde adalet anlayışı çerçevesinde bir önerim oldu ve bu reddedildi. Bizden daha düşük miktarda oy almışlar, mecliste grupları yoktur ama onlarda bir grubu temsil ediyor. Keşke o fırsatı verebilseydik” dedi.